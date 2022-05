Confira os nomes dos comerciantes habilitados para vender no “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”. Os habilitados ao credenciamento deverão comparecer nesta terça-feira (17), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das autorizações para uso temporário de área pública no evento. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento; veja lista.

FOTO: ARQUIVO/MCJ