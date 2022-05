Avenida Centenária, uma das principais vias do Aeroporto II, vai mudar de nome

Por William Robson





Uma das principais vias do Aeroporto II, também conhecido como Macarrão, está prestes a mudar de nome. A Câmara Municipal aprovou a alteração, através de projeto de lei, votado nesta terça-feira (17) e apresentado pelo vereador Wíginis do Gás. Muda a denominação da Avenida Centenária, que tem a extensão de dois quilômetros, e, a partir de agora, passará a ser chamada de Professor Gilberto Ferreira de Melo.





Avenida Centenária agora terá o nome do professor Gilberto Ferreira de Melo





O projeto 35/2022 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Estavam ausentes Didi de Arnor e Larissa Rosado. "Uma justa homenagem e que em breve possa chegar outros benefícios para esta avenida, como a tão sonhada praça. Vamos começar a cobrar de agora", disse o presidente da Câmara, Lawrence Amorim.





O vereador Wíginis do Gás justificou a autoria do projeto. "O professor Gilberto Ferreira era muito conhecido no bairro Aeroporto II, por ter sido o proprietário do Instituto Alvorecer, e foi candidato a vereador em nossa cidade. Eu faço parte daquele bairro e parece que eu estou sendo homenageado. Pouco a pouco o bairro está mudando. É através das mudanças de ruas, a tão sonhada praça, e tantos outros benefícios", afirmou. "Gilberto foi um grande homem e hoje tem uma grande avenida com o nome dele".





Outros vereadores aproveitaram para justificar o voto e homenagear o professor Gilberto Ferreira. "Quero parabenizar a família pela bela homenagem. Lenbro-me bem que eu o Wíginis estivemos na casa do professor e da sua família. Todos são testemunhas do trabalho que você, Wíginis, desenvolve naquela comunidade", ressaltou Lucas das Malhas. "Conheci Gilberto, que foi candidato a vereador. Ele era um amigo, companheiro, de muitas lutas. Ele merece e hoje ele está sorrindo", afirmou o vereador Ricardo de Dodoca.





Os familiares do professor Gilberto, ao lado do vereador Wíginis do Gás, autor da proposta





Os familiares do professor Gilberto Ferreira acompanharam a sessão da Câmara. "Gilberto foi um professor muito importante naquela área. Também era desportista", lembrou o vereador Raério Araújo. "Quero dizer que este projeto é importante porque homenageia pessoas que se destacaram na nossa cidade", afirmou Tony Fernandes.





O professor Gilberto Ferreira atuou como professor da rede pública, fundou uma escola no Aeroporto II há quase três décadas, e de um time de futebol (Mossoró Esporte Clube). Faleceu em 2019. A avenida passou recentemente por obras de pavimentação e inaugurou o programa Mossoró Verde da Prefeitura de Mossoró, recebendo 150 mudas. Agora o projeto de lei segue para o Executivo.