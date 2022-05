Cobertura vacinal de crianças contra doenças respiratórias está abaixo de 20%; SMS reforça vacinação

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, alerta os pais e responsáveis sobre a importância da vacinação infantil. Nessa época do ano, é comum crianças serem acometidas por doenças respiratórias. Atualmente, a pasta municipal realiza simultaneamente três campanhas de vacinação direcionadas às crianças.



A campanha de imunização contra a Covid-19, além dos grupos prioritários e população adulta, também é para a faixa etária de 5 a 11 anos. A vacinação contra o sarampo, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, e contra a Influenza volta-se para a mesma faixa etária anterior.



Dados da Coordenação de Imunizações da SMS mostram que a cobertura vacinal está abaixo do esperado. Para as campanhas de sarampo e Influenza, a estimativa do público-alvo é de 16.788 crianças aptas a tomaram o imunizante. No entanto, as taxas estão abaixo dos 20%.



Até a manhã desta terça-feira (17), 3.041 crianças haviam tomado a vacina contra a Influenza e 2.816 receberam a dose contra a o sarampo. O percentual da primeira campanha está em 18% e da segunda, em 16%. Este índice preocupa a secretária de Saúde do município, Morgana Dantas.



“Temos hoje pelo Brasil inteiro UTIs pediátricas lotadas e quase 90% de sua totalidade se refere a síndromes gripais. Nós temos à disposição da população e das crianças de 6 meses a menores de 5 anos a vacina de Influenza que nos ajuda a evitar essas síndromes, como também as pessoas com comorbidades que já podem estar procurando um dos nossos postos de vacinação para receber sua dose e assim se prevenir contra essas gripes de forma mais grave”, disse a titular da SMS.



A pediatra intensivista Mariana Targino enfatizou que lugares com alta concentração de pessoas influenciam a circulação de vírus que provocam essas doenças e que nesse período é comum a incidência de doenças respiratórias na região.



“Essa é uma época historicamente de muitos quadros virais. Na nossa região, temos uma prevalência maior entre abril e julho e isso favorece a circulação de vários vírus, como, por exemplo, rinovírus, adenovírus, Influenza, entre outros. Então, com a ida das crianças à escola, tem essa circulação maior e um aumento de casos e internações. A gente viu que com a pandemia a taxa de vacinação caiu bastante e isso compromete a imunidade da criança para vários patógenos. Ela passa a não ter imunidade para algumas doenças que poderiam ser evitadas através da vacinação”.



VACINAÇÃO



Nesta semana, a Prefeitura de Mossoró, através da campanha “Mossoró Vacina”, disponibiliza três pontos de vacinação contra a Covid-19, Influenza e sarampo. Até o próximo sábado (21), o Partage Shopping Mossoró terá uma equipe de vacinação das 10h às 18h.



Ainda conforme cronograma da SMS, hoje e na quinta-feira (19), a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) também terá vacinação contra as doenças. O horário é das 8h às 16h. Outro ponto disponibilizado pela secretaria é a Universidade Potiguar (UnP). Nesse caso, a vacinação ocorre nesta terça e quarta-feira (18), das 8h às 18h.



Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.



Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da Saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.