Escuridão na Praça dos Hospitais foi resultado de ações de vandalismo

A denúncia sobre a falta de iluminação na praça foi realizada por três vereadores de Mossoró. De acordo com o Diretor Executivo de Infraestrutura, Miguel Rogério, criminosos desligaram a caixa de programação eletrônica da iluminação pública, motivando a escuridão no local. "Quando tomamos conhecimento do fato, fomos até o local e constatamos que havia eletricidade no equipamento público, evidência de que não houve nenhum corte de energia", afirmou Miguel.