Restauração da Av. Leste-Oeste, em Mossoró, deve ser concluída até 31 de maio

O Governo do RN, através da Secretaria de Infraestrutura (SIN/RN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), iniciou a restauração da avenida Leste-Oeste, uma das vias mais importantes da cidade de Mossoró. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o próximo dia 31 de maio, caso não haja nenhum imprevisto causado pelas chuvas.



O cronograma está dentro do previsto e o objetivo é que tudo esteja pronto até o início do ‘Mossoró Cidade Junina’, quando a via deverá ter o fluxo de veículos aumentado significativamente devido à realização do evento.



Nessa primeira etapa da obra, está sendo realizado um levantamento das condições do pavimento existente, da sua base e sua sub-base, inclusive com inspeção em laboratório, para que possam ser adotadas as soluções para o bom desempenho daquela via, como escolha do material a ser utilizado e a forma de execução mais adequada.



“Esclarecemos que nos próximos dias teremos a entrada de máquinas, em várias etapas da execução; fresagem, aplicação da imprimação, e finalmente o CBUQ (Concreto Usinado a Quente), que é um asfalto de excelente qualidade, adequado para aquele volume de tráfego observado naquela região”, comenta o secretário de Infraestrutura do RN, Gustavo Coelho.



Caso não haja maiores intercorrências, e com a conclusão da obra de restauração confirmada até dia 31 deste mês (maio), será iniciada então a etapa de sinalização horizontal e vertical da via, bem como as faixas para passagem de pedestres – já que existem vários tipos de ocupação ao longo da avenida, como supermercados, igrejas, residências e escolas.



A SIN/RN e o DER-RN, preocupados desde o início em não paralisar o trânsito na via, realizaram reuniões prévias com a empresa executora da obra – Construtora Luiz Costa (CLC) – para encontrar formas de não causar impactos significativos no fluxo de veículos. Para tanto, foi adotado inicialmente o sistema de “pare e siga”, onde uma faixa fica liberada, enquanto outra segue com os serviços.



Originalmente denominada de av. Jerônimo Dix-neuf Rosado, e popularmente chamada de Leste-Oeste, a via será restaurada em toda sua extensão, que é de 1,9 km, com construção de nova base e sub-base e novo capeamento asfáltico, adequados para suportar o atual tráfego de veículos.



“É uma obra importantíssima. Trata-se de um equipamento que foi construído pelo Estado do Rio Grande do Norte, é considerada como integrante do sistema rodoviário estadual, e por isso é responsabilidade do Estado nesse momento. A restauração é uma obra que precisa de uma série de etapas para sua execução. Uma delas é o levantamento da situação de diversos pontos, já que temos deformações muito importantes e bem consideráveis, que vêm danificando todo pavimento”, informa o secretário Gustavo Coelho.



A ordem de serviço para início da restauração foi assinada pela governadora Fátima Bezerra no último dia 3 de maio, quando foi visitou o local. “A Leste-Oeste não é uma rodovia qualquer, ela é muito importante para a mobilidade urbana de Mossoró, para o desenvolvimento da cidade e para a própria região Oeste. Nós vamos investir mais de R$ 2 milhões na restauração dessa importante via”, afirmou a chefe do Executivo estadual.



O investimento total na obra é de R$ de R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) e faz parte do orçamento de aproximadamente R$ 50 milhões, destinados pelo Governo do RN ao Plano de Restauração de Estradas Estaduais, para recuperação de trechos críticos das rodovias do RN, onde os serviços de tapa-buracos já não são mais suficientes. Ao todo estão sendo recuperados 29 trechos da malha rodoviária estadual.