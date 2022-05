CODEVASF entrega tratores para investimento em ações em benefício da zona rural de Mossoró

Na manhã desta quinta-feira (19), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) realizou a entrega de dois tratores destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), iniciativa que contribuirá para o desenvolvimento de ações em benefício da zona rural de Mossoró.

A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu na área externa do Palácio da Resistência e contou com a presença do superintendente da CODEVASF/RN, Wellington Dias Lopes; do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra; do secretário municipal de Agricultura, Faviano Moreira; do presidente da Câmara de Vereadores, Lawrence Amorim; e de vereadores e servidores.

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou a importância do investimento no setor produtivo do município e adiantou que o recebimento das duas unidades de tratores é apenas uma parte do projeto que investirá cerca de 5 milhões na zona rural de Mossoró.

“Além desses dois tratores que estamos recebendo hoje, o projeto inclui dois caminhões, cinco carro-pipa e cinco caçambas basculantes, todos esses equipamentos ainda vão chegar para serem utilizados no campo e promover o desenvolvimento rural do município”, destacou Allyson Bezerra.

Para o secretário municipal de Agricultura, Faviano Moreira, os investimentos representam um fortalecimento do setor produtivo em Mossoró.

“Quando assumimos a secretaria, tinha apenas um trator e, hoje, em menos de dois anos, já temos três. Esses investimentos em tratores e equipamentos representam apoio ao agricultor que tem como fazer sua silagem, cortar terra dentro do programa de corte de terra de verão e o corte de terra normal dentro do programa Semear. No tocante a todas essas ações do campo, principalmente para o produtor familiar, existe a necessidade de apoio do Município, que está investindo para garantir esse apoio”, explicou.

O superintendente da CODEVASF, Wellington Dias Lopes, acrescentou que os veículos e equipamentos que estão chegando para a Secretaria de Agricultura do município fazem parte de uma reivindicação feita pelo prefeito Allyson Bezerra ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que garantirá a liberação de 5 milhões em veículos e equipamentos para o setor rural.

“Estamos aqui hoje realizando a entrega de dois tratores para a Secretaria Municipal de Agricultura e essa é apenas uma parte dos investimentos que estão sendo feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para Mossoró”, frisou.