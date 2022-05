PMM apresenta o plano de segurança para o MCJ 2022 no dia 30 de maio

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), vai apresentar, no próximo dia 30, o plano de segurança para o Mossoró Cidade Junina 2022.

Todos os detalhes sobre o esquema que será montado para garantir a tranquilidade do maior evento público do município serão definidos por autoridades da segurança pública.

Secretário municipal de Segurança Pública, Cledinilson Morais adianta que o trabalho de segurança do evento acontecerá em conjunto com todas as áreas da segurança no Estado.

“Para montar o plano de segurança do "Cidade Junina" realizamos várias reuniões com outras forças de segurança para que o trabalho possa acontecer de forma conjunta”, destacou Cledinilson.

Cledinilson ressaltou ainda que o esquema de segurança preparado para o "Mossoró Cidade Junina" atuará durante todo o evento, sendo iniciado no dia 4 com o "Pingo da Mei Dia" e concluído no último dia de festejos, 25 de junho, com o evento "Boca da Noite".

Após dois anos sem a realização do evento de forma presencial devido a pandemia da Covid-19, o "Mossoró Cidade Junina" volta a acontecer neste ano no formato convencional.

O festejo junino é o maior evento público do município e está entre as festas juninas mais concorridas do país, reunindo anualmente milhares de participantes.