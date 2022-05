Confira o resultado final do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022. Os candidatos às vagas de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) devem consultar o resultado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção. A próxima etapa será a de convocação. O IBGE chamará para o treinamento os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Ao todo, mais de 621 mil pessoas concorreram às vagas distribuídas em 5.297 municípios do país.

Veja o resultado:

Recenseador:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

Agentes censitários municipal e supervisor:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09

Em caso de empate na nota final, respeitada a área de trabalho/município/UF escolhida, o primeiro critério de desempate obedecerá ao Estatuto do Idoso e a vaga irá para quem tiver idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição.

O segundo critério é a nota na disciplina Conhecimentos Técnicos seguida da nota em Língua Portuguesa e em Ética no Serviço Público. Todos os critérios de desempate podem ser consultados no edital do processo seletivo.

A próxima etapa será a de convocação. O IBGE chamará para o treinamento os candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Serão 206.891 servidores temporários para o Censo, dos quais 183.021 recenseadores, que tem treinamento previsto de 18 a 22 de julho, 18.420 para ACS e 5.450 para ACM, ambos com treinamento previsto de 6 a 15 de junho.

Somente no Rio Grande do Norte foram disponibilizadas 3.366 vagas temporárias para os dois cargos, distribuídas por todos os municípios potiguares.

Os demais candidatos aprovados serão mantidos em lista de espera, podendo ser chamados posteriormente, de acordo com o edital. O treinamento para recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado pelo IBGE em duas etapas: autoinstrução e presencial.

Para mais informações sobre as próximas etapas do concurso, consulte o edital do PSS no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

IBGE VAI VISITAR MAIS DE 70 MILHÕES DE DOMICÍLIOS NO CENSO 2022



A partir de 1º de agosto, estima-se que 215 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.

O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país.