Imóveis fechados preocupam Agentes no combate à Dengue em Mossoró

O Portal Mossoró Hoje recebeu denúncias de moradores do bairro Nova Bethania, preocupados em ter que conviver com inúmeros focos do mosquito na região. A situação é mais grave pelo número de imóveis fechados, muitos deles com piscinas e que contam com pouco ou nenhum retorno dos proprietários para a realização de limpeza ou eliminação de possíveis criadouros. Segundo a diretora de vigilância em saúde, Cibelle Cunha, os moradores identificarem imóveis fechados ou abandonados, com criadouros do mosquito, podem denunciar ao Centro de Controle de Zoonoses através do telefone (84) 3315-4833, que os agentes irão fazer a notificação.

Imóveis abandonados em Mossoró preocupam moradores por causa da epidemia de dengue enfrentada pelo estado. Fechados, eles podem concentrar criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das arboviroses como dengue, zika e chikungunya.



Conforme o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró, os Agentes de Endemias só podem adentrar as residências com autorização dos proprietários.



“Com certeza, o nosso maior entrave hoje, são essas casas de difícil acesso, onde só podemos entrar com autorização do dono”, disse Cibele Cunha diretora da vigilância em saúde.



De acordo com o resultado da 2ª etapa do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa), divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o índice de infestação de Mossoró subiu de 3,7 para 4,1 o que coloca Mossoró em uma situação de alto risco, mas ainda em estabilidade.



A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) declarou a situação de epidemia de dengue. O decreto que oficializa a situação em níveis governamentais foi publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (20).



“Após identificar o imóvel, realizamos todas as orientações e fazemos um retorno a residência para verificar se foi solucionado”, explicou Cibelle.



Em Mossoró 130 agentes de endemias estão ativos no município realizando o trabalho de combate ao mosquito da dengue e também orientando a população de como manter os cuidados para evitar criadouros do Aedes aegypti nas respectivas residências.



“É primordial ainda que a população faça sua parte mantendo os cuidados de praxe, como, por exemplo, manter cobertos e protegidos os reservatórios de água. A nossa prioridade agora é mostrar esses índices, debater e discutir as ações que serão tomadas nos bairros e localidades para amenizar a situação com relação ao mosquito da dengue”, disse o Diretor do CCZ, Sandro Elias.