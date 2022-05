Apenas 26% do público alvo foi vacinado contra gripe no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) alerta para a baixa adesão às campanhas de vacinação contra a influenza e o sarampo. O relatório de doses aplicadas nas duas campanhas até 19 de maio aponta que a imunização, no Rio Grande do Norte, atingiu 26% do público alvo para a vacina contra influenza e 30% do público elegível para receber a proteção contra o sarampo. As campanhas iniciaram em 4 de abril e as metas são vacinar 90% e 95% do público alvo, respectivamente.

Para o sarampo a população-alvo são as crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), além dos trabalhadores da saúde. A meta é vacinar, no mínimo, 95% das 207.896 crianças a serem vacinadas no RN contra o sarampo, porém até o momento foram aplicadas apenas 63.957 doses.

Para a influenza a meta é vacinar, no mínimo, 90% de cada um dos grupos prioritários: crianças de seis meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde e demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Porém até o momento foram aplicadas apenas 338.110 doses da vacina, o que representa apenas 26% do público a ser vacinado.

Também podem receber a dose contra a influenza as gestantes, puérperas, os professores, povos indígenas, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, forças de segurança e forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo e caminhoneiros, trabalhadores portuários, funcionários e população do sistema de privação de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas