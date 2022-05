Confira os nomes dos artistas locais habilitados ao credenciamento para o MCJ 2022

A Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, publicou no do Jornal Oficial de Mossoró (JOM) a relação de artistas locais habilitados ao credenciamento para participação na 25ª edição do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ) 2022.

Veja a relação AQUI, a partir da página 18.

Quase 30 artistas locais que realizaram o cadastro na Secretaria de Cultura estão habilitados a realizar o credenciamento para participação no MCJ.

Os artistas listados para sanar pendências deverão comparecer à Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da publicação no Jornal Oficial do Mossoró.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o "Mossoró Cidade Junina" 2022 contará com vasta agenda cultural.

“São vários polos, onde estaremos trabalhando toda uma grade de programação. Teremos o Polo de Cultura Popular, Arena das Quadrilhas, Estação das Artes, Chuva de Bala e Cidadela. Todos esses espaços contemplando um número significativo de artistas ”, destacou Etevaldo Almeida, secretário de Cultura.

O São João mais cultural do mundo terá início no dia 4 de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”. O evento contará com a participação de artistas locais e nacionais. Iniciando pontualmente ao meio-dia, o "Pingo" reunirá multidões no Corredor Cultural. Neste ano o percurso terá em sua totalidade 1.130 metros.