Mossoroense volta a brilhar no Parque Olímpico; Consagra-se bi campeã

“Estou muito emocionada e feliz com o meu resultado. Entrei na prova focada em entregar o meu melhor e mesmo com muita marcação e adversidades normais de uma prova tão complexa como a omnium, não deixei nada tirar a minha concentração. Essa vitória eu dedico para a minha equipe e todos que estavam torcendo por mim”, declarou Alice Melo.

A mossoroense Alice Melo volta a brilhar no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro/RJ. Neste sábado, dia 21, a atleta da terra de Santa Luzia se tornou bi campeã brasileira na competição.

No Omnium 2022, os ciclistas apresentaram alto nível e tiveram disputas acirradas desde as fases classificatórias até as finais, com exceção para Alice Melo. No paraciclismo, os competidores disputaram a prova de Perseguição Individual.

“Eu treinei muito para estar aqui no campeonato brasileiro. Na disputa da velocidade, contra o Cipriano, eu fiquei muito feliz porque eu admiro muito o Cipriano, sempre tive ele como um ídolo, e hoje poder disputar um título contra ele já é uma grande satisfação. Amanhã (neste domingo) vou disputar a Keirin que é outra prova que eu gosto muito e espero poder subir novamente ao pódio”, destacou João Vitor.

O programa de competição também contou com a decisão das provas de Scratch masculino, Omnium feminino, Keirin feminino e Eliminação masculino.

Entre os destaques, Alice Melo (ABEC/Rio Claro) voltou a subir no lugar mais alto do pódio na prova Omnium, após dominar completamente a competição e somar 176 pontos.

Talita da Luz (Liga de Ciclismo Campos Gerais) terminou em segundo lugar com 117 pontos e Amanda Kunkel (Clube Maringaense de Ciclismo) fechou o pódio em terceiro também com 117 pontos.

Paraciclismo

Os paraciclistas disputaram a prova de Perseguição Individual. As vitórias ficaram com os seguintes atletas: Soelito Gohr (Indaiatuba Cycling Team), na categoria MC5; Sabrina Custódia (São José Ciclismo/Instituto Athlon), na WC2; Christiane Prado (Wild Cycling), na WC3; Amanda de Paiva (Santos Cycling Team/Fupes), na WC4; Ana Raquel (SADEF-RN), na WC5; Bianca Canovas e Gimena Stocco (ABEC/Rio Claro), na Tandem B e Luiz Antonio Letizio e Matheus Fudisaki (ABEC/Rio Claro), na Tandem MB.

AO VIVO

As provas do sábado e domingo serão transmitidas AO VIVO através do Canal Olímpico do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A exibição poderá ser acessada no seguinte endereço: http://www.canalolimpicodobrasil.com.br/

PROGRAMAÇÃO

De 19 a 22 de Maio de 2022

19/05 - Quinta-feira / 15h as 20h

20/05 - Sexta-feira / 12h as 22h

21/05 - Sábado / 08h as 21h45

22/05 - Domingo / 12h as 20h40

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista Elite e Paraciclismo é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Governo Federal, através da Secretaria Especial do Esporte, e ASW Racing.