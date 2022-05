Credenciamento de comerciantes habilitados para atuar no Pingo e Boca da Noite termina hoje (23). Os comerciantes, que por algum motivo não compareceram para realizar o credenciamento, devem se dirigir à Biblioteca Municipal Ney Pontes, das 8h às 17h, para efetivar e concluir o processo, visando receber autorização de utilização de espaço público. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.

Comerciantes habilitados para o “Pingo da Mei Dia” e credenciamento têm até segunda-feira para realizar credenciamento

A Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), reforça aos vendedores cadastrados e habilitados para comercializar no “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”, que por algum motivo não compareceram para realizar o credenciamento, que o prazo para efetivar e concluir o processo, visando receber autorização de utilização de espaço público, termina hoje (23).

Os habilitados ao credenciamento deverão comparecer até segunda-feira (23), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das autorizações para uso temporário de área pública no evento. Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.

Para o “Pingo da Mei Dia”, será permitida a instalação dos equipamentos a partir das 18h do dia 1º de junho até as 6h do dia 4 de junho. Referente ao “Boca da Noite”, a instalação deve ser feita a partir das 18h do dia 21 de junho, até as 12h do dia 25 de junho.

Veja a lista com os nomes dos comerciantes AQUI.