Chuvas no interior do RN superaram 100mm; Confira previsão para esta semana. Para esta semana, a previsão é de céu nublado com chuvas em todas as regiões. As temperaturas na faixa litorânea devem variar entre 22°C, durante as madrugadas e a máxima em torno dos 30°C, durante as tardes. Já no interior do estado, a variação deverá ser entre 20°C e 32°C.

As análises do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) indicam que as pancadas de chuvas que caíram Rio Grande do Norte, no final de semana, decorreram da influência da frente fria vinda das regiões Sul e Sudeste do país.



Alguns municípios registraram no período de sexta-feira (20) às 7h15, até o mesmo horário desta segunda-feira acumulados superiores a 100 milímetros (mm) como foi o caso de Coronel Ezequiel 117,5 mm (Agreste Potiguar), Ouro Branco 115 mm (Central Potiguar). Nas regiões Oeste Potiguar e Leste Potiguar, os maiores volumes ocorreram em Portalegre 78,4 mm e Vila Flor 61 mm, respectivamente.



“A massa de ar frio que veio das regiões Sul e Sudeste do Brasil causou instabilidades atmosféricas na região Nordeste, ocasionando a formação de nuvens e ocorrência de chuvas em diversos estados da região, como foi o caso do Rio Grande do Norte“, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



A previsão é de diminuição das chuvas na região Oeste e Central Potiguar, com o fim da estação chuvosa no semiárido, e o aumento de chuvas nos próximos dias nas regiões Leste e Agreste, devido ao início do período chuvoso nessas regiões. “Nesse período do ano, de maio até agosto, inicia o período chuvoso nas regiões Leste e Agreste do RN. O potiguar pode esperar bons volumes durante o mês de junho”



Previsão dia a dia

23/05/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

24/05/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

25/05/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

26/05/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

27/05/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas regiões, com pancadas de chuvas no Litoral e Oeste do estado.

28/05/22 - sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

29/05/22 - domingo - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.