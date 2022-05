Liga Mossoroense celebra 22 anos de serviços prestados a população de Mossoró e região

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) comemora 22 anos de serviços prestados a Mossoró e toda região, completados neste domingo (22). Ao todo, são cerca de 64 municípios atendidos pela Instituição.

A Liga Mossoroense foi fundada por meio de uma Associação Civil em 22 de maio do ano 2000, sendo uma entidade sem fins lucrativos e de caráter exclusivamente filantrópico.

“A Liga está completando mais um ano e eu parabenizo toda nossa equipe de colaboradores, pois mesmo com todos os desafios, conseguimos sempre obter êxito. Também é notório que estamos avançando tanto estruturalmente, quanto na qualidade e humanização do atendimento”, destaca Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

A LMECC oferece assistência especializada em Oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também realizando atendimentos por meio de convênios e particular.

A Unidade I é o Hospital da Solidariedade. Especializada em radioterapia, esta Unidade se destaca pelo atendimento multidisciplinar que conta com psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, odontólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais da saúde.

Além disso, esta Unidade conta com um moderno Acelerador Linear, utilizado nos grandes centros médicos do país, o que proporciona aos pacientes dessa região o mesmo tratamento e cuidado dos maiores hospitais oncológicos nacionais.

Recentemente a Instituição adquiriu através do Ministério da Saúde um novo Acelerador Linear e lançou uma campanha junto à sociedade para levantar fundos com o objetivo de equipar a sala que ele está instalado. O novo equipamento irá dobrar a capacidade de atendimento diário em radioterapia.

“Com o funcionamento do novo Acelerador Linear a nossa expectativa é de dobrar os atendimentos, passando de 80 para cerca de 160 atendimentos diários”, explica Geison Freire, Diretor Médico e radioterapeuta da LMECC.

A Unidade II é o Hospital da Liga Mossoroense, que é especializado no tratamento de pacientes oncológicos, oferecendo os serviços de quimioterapia, pronto-socorro para as intercorrências do tratamento, unidade de terapia intensiva (UTI), e recentemente reinaugurou seu moderno Setor de Diagnóstico por Imagem. Esta Unidade ainda conta com um setor de pediatria que atende crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.

A Liga Mossoroense tem como missão o combate ao câncer, oferecendo uma assistência humanizada aliada à alta qualidade de seus profissionais e o uso da mais moderna tecnologia na área, tendo como objetivo prevenir, diagnosticar e tratar doenças oncológicas, adulto e infanto-juvenil, bem como as demais atividades correlatas.

Um desafio diário, onde a cura das pessoas é a maior recompensa para uma equipe que trabalha dia a dia com o objetivo de devolver a saúde do próximo.

“A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mossoró e Região parabeniza a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer pelos 22 anos de relevantes serviços prestados à Mossoró, bem como nas regiões próximas. Nos sentimos honradas em fazer parte dessa história, prestando nossa colaboração e apoiando os pacientes oncológicos atendidos pela Liga, através de nossas ações sociais. Parabéns a todos que de uma forma ou de outra colaboram e fazem parte do sucesso desta instituição”, parabenizou Margarida Costa, Presidente da Rede Feminina (RFCCMR).

De acordo com a Direção, atualmente a LMECC atende mais de 500 pacientes ambulatoriais por dia em suas Unidades Hospitalares. A maioria dos pacientes atendidos é de Mossoró e região, principalmente dos 64 municípios que compreendem a 6ª Unidade Regional de Saúde (URSAP), sendo tratados desde crianças até idosos.

“Este último ano bem positivo, fizemos a implantação do novo tomógrafo que tem a capacidade instalada de realizar 1200 exames por mês, fazendo com que os pacientes tenham resultados mais rápidos. Também houve a retomada do procedimento por meio da braquiterapia, o que faz com que os pacientes não precisem ir mais para outros estados ou até mesmo para Natal realizar o seu tratamento. A Liga vem mostrando a preocupação com seus pacientes e trabalhando de forma eficiente e eficaz no controle do Câncer”, pontua Wamberto Barbosa, Administrador Hospitalar da LMECC.

Outros projetos também são desenvolvidos na Instituição, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC).

Além disso, a LMECC conta com a parceria da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), que alberga os pacientes de outras cidades que precisam ficar em Mossoró para realizar o tratamento. A Associação possui duas Casas de Apoio, sendo uma adulta e uma infantil.

Instituição faz campanha para equipar sala de novo Acelerador Linear

Neste mês de maio, a LMECC lançou uma campanha solicitando a contribuição de toda sociedade de Mossoró e região, com o objetivo de equipar a sala onde ficará o novo Acelerador Linear adquirido pela Instituição.

“A ideia surgiu com a necessidade de melhorias físicas em nossa sala que irá abrigar o novo Acelerador Linear da Varian, adquirido recentemente pela nossa instituição. A sala precisa de uma reforma e melhorias no piso, bem como aquisição de alguns móveis”, explica Geison Freire, Diretor Médico e Radioterapeuta da LMECC.