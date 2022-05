Habilitados a vender no MCJ devem se dirigir à Biblioteca Municipal para credenciamento. Os comerciantes deverão comparecer ao local nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h. Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas. A entrega do termo para quem vai trabalhar no Pingo e Boca a Noite foi feita na semana passada; veja os nomes dos comerciantes habilitados para credenciamentos nos Polos.

FOTO: ARQUIVO/MCJ