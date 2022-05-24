26 MAI 2022 | ATUALIZADO 10:26
Detran 1 de abril de 2022
MOSSORÓ
24/05/2022 12:17
Atualizado
24/05/2022 14:37

Habilitados a vender no MCJ devem se dirigir à Biblioteca Municipal para credenciamento

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Os comerciantes deverão comparecer ao local nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h. Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas. A entrega do termo para quem vai trabalhar no Pingo e Boca a Noite foi feita na semana passada; veja os nomes dos comerciantes habilitados para credenciamentos nos Polos.
Imagem 1 - Habilitados a vender no MCJ devem se dirigir à Biblioteca Municipal para credenciamento. Os comerciantes deverão comparecer ao local nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h. Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas. A entrega do termo para quem vai trabalhar no Pingo e Boca a Noite foi feita na semana passada; veja os nomes dos comerciantes habilitados para credenciamentos nos Polos.
Habilitados a vender no MCJ devem se dirigir à Biblioteca Municipal para credenciamento. Os comerciantes deverão comparecer ao local nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h. Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas. A entrega do termo para quem vai trabalhar no Pingo e Boca a Noite foi feita na semana passada; veja os nomes dos comerciantes habilitados para credenciamentos nos Polos.
FOTO: ARQUIVO/MCJ
Cidade Verde Março 2022

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) está convocando os vendedores habilitados a comercializar nos Polos do Mossoró Cidade Junina para realizar o credenciamento.

Os comerciantes deverão comparecer nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.

Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas.

Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.

Confira a lista dos vendedores habilitados ao credenciamento:

POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA INTERNA - GRANDE

ANTONIA IRANI GALDINO GD01 **2351244***

THAIS ASHILEY GALDINO GD02 **1870774***

FRANCISCO VENANCIO DE PAULA GD03 **5682204***

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA GD04 **2452345***

ARI RODRIGUES FELIPE JUNIOR GD05 **9171443***

MARIA JOSINEIDE CUNHA DA SILVA GD06 **8452784***

ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA GD07 **2663544***

FRANCISCO CLAUDIO COSTA DAS CHAGAS GD08 **7481240***

ELIZANGELA LIMA DO CARMO GD09 **5824641***

IRINALDO FERREIRA DO VALE GD10 **3160845***

MAURINA FERREIRA DE SALES CAVALCANTE GD11 **0341224***

WANDER PABLO DE ALMEIDA SOUZA GD12 **5046340***

WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO GD13 **4764048***

LUCINEIDE GOMES DAS CHAGAS GD14 **7054264***

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS GD15 **6560804***

FRANCISCO DJALMA FREIRE GD16 **0010704***

MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA GD17 **2022074***

EDMILSON DA ROCHA BEZERRA GD18 **5318504***

JEFFERSON ERNANDES DE SOUZA CABRAL GD19 **3400614***

RAMOM CALVANTE GURGEL GD20 **5275349***

ORIGENYS DANTAS MARTINS NETO GD21 **8784340***

AISLENE DA SILVA OLIVEIRA GD22 **0305349***

CARLA EMANUELA DA SILVA RODRIGUES GD23 **2121934***

SONARA ROBERTA FERREIRA SANTOS GD24 **1892943***

ROSILDA MARIA DA SILVA FERREIRA GD25 **2495947***

IRAZER DO VALE FERREIRA GD26 **7086640***

LIGIANNE DE MEDEIROS PEREIRA SALES COSTA GD27 **7180247***

MARCOS ANTONIO DA COSTA GD28 **7951074***

CLAUDENICE BENICIO DE SOUZA GD29 **2328554***

MARTA JUSSARA COSTA FARIAS GD30 **8890400***

FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA GD31 **1569884***

JOAO BOSCO DA SILVA GD32 **3162944***


POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA INTERNA - 2X2 m²

ALVANIR MARTINS XAVIER PD01 **7322704***

MARIA IVONE GOMES DA SILVA PD02 **3714414***

SUELI MARIANO DE SOUZA PD03 **2793246***

ANTONIO BERNARDO DA SILVA PD04 **3166034***

LEIDINANE LOPES DA SILVA PD05 **0783642***

JOSE NILSON FERNANDES PD06 **2724334***

FRANCISCO DAVI VALE OLIVEIRA PD07 **5004844***

VANUZA NETA DE FARIAS PD08 **9818140***

ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA PD09 **7472648***

ANA RAQUEL DE FRANÇA LIMA PD10 **2376274***

RAIMUNDO NONATO COSTA PD11 **3834114***

LUIZ CARLOS BEZERRA ANDRADE PD12 **5186642***

MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA PD13 **7594442***

ALAIDE ALVES DA SILVA PD14 **4328444***

MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA PD15 **6490040***

ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA PD16 **2219843***

JEFFERSON MOURA DE LIMA PD17 **8775034***

MARIA DO CEU VIEIRA FERNANDES PD18 **4489954***

FRANCISCO ROGERIO ALVES PD19 **2950314***

SARUZY ALVES MEDEIROS DA SILVA PD20 **9527984***

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA PD21 **0866904***

EDENILSON SILVA DE ALMEIDA PD22 **2518765***

JOAO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA PD23 **0384154***

FRANCISCO SALY EVARISTO PD24 **1674444***

MOACIR FRANCISCO PD25 **7422445***

JOILSON MOURA RODRIGUES PD26 **6098664***

MARCOS AZEVEDO FAUSTINO PD27 **9984541***

FRANCISCA CILENE DA SILVA PD28 **0772404***

JOSE DE GOIS FILGUEIRA FILHO PD29 **6797324***

GENILSON GILDENOR DA SILVA PD30 **1243134***

MARIA DE FATIMA SOARES PD31 **7689548***

THIAGO DANTAS VASCONCELOS PD32 **5760055***

RICARDO ANDRE ALVES DA SILVA PD33 **2663547***

JOSE ALLISSON SOARES DA SILVA PD34 **5977540***

JONAS ANDRADE DA SILVA PD35 **0255754***

PATRICIO DANTAS DA SILVA PD36 **6979644***

WENIO GERALDO DA SILVA PD37 **9546746***

RICARDO OLIVEIRA ALVES PD38 **5377040***

MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA PD39 **7319594***

ANA LUCIA GUARIM PD40 **8461640***

ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS PD41 **1529444***

KALINEIDE VAGNER DE MEDEIROS BEZERRA PD42 **3208445***

DAVID OLIVEIRA BEZERRA PD43 **7180847***

MARIA SUELY JUSTINO PD44 **3342684***

ELIANE FERNANDES DOS SANTOS PD45 **3760734***

LIVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA PD46 **6722344***

CINTIA LUANA ALVES MORAIS PD47 **1610548***

ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA PD48 **8245047***

RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA PD49 **2321864***

SONIA VERONICA JUSTINO PD50 **4395544***

JOSENIRA BATISTA DE ARAUJO PD51 **3350784***

LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES PD52 **0509664***

PATRICIA HANGELL DO SOCORRO ALVES SOUSA PD53 **9634064***

GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA PD54 **0314440***

ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA PD55 **9581149***

DAMIAO OTONIEL FERNANDES MATA QUEIROZ PD56 **6571441***

RICARDO ALEX DAS CHAGAS OLIVEIRA PD57 **0247540***

VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO PD58 **1109540***

ALINE DA SILVA FERREIRA PD59 **6971374***


POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA EXTERNA - TAMANHOS DIVERSOS

JOSUEL GERALDO DA SILVA AS01 **2365494***

HELIO GOMES FERREIRA AS02 **3214041***

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA AS03 **7901994***

NEUZITA MARINA DA SILVA AS04 **3751584***

NILTON GALDINO DE OLIVEIRA AS05 **4930934***

ANDERSON MATHEUS MARTINS DA SILVA LIMA AS06 **3709724***

KENYO RICARTE PAIVA DA SILVA AS07 **2691745***

ANTONIO WILLIAN SILVA MENEZES AS08 **5353303***

ETEVALDO BALBINO DA COSTA E01 **0667684***

MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA E02 **8771394***

ANTONIO MARQUES DAS NEVES E03 **6125954***

FRANCINALDO ANTONIO SILVA E04 **0622744***

GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS E05 **1078484***

ELEIDE MARIA DA SILVA E06 **9966347***

FABIANO FLORENCIO DE LUCENA E07 **4620040***

ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES E08 **1590427***

FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA E09 **5555547***

JHONATAN SILVA GOIS E10 **5773743***

KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA E11 **2600640***

ADEMAR FONSECA DA SILVA E12 **8240404***

MARIA LUZINEIDE DA SILVA E13 **9620894***

MARIA CELES DE LIMA SILVA E14 **3497749***

ANA PATRICIA DA SILVA FRANÇA E15 **2950040***

JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA E16 **2224244***

MARIA DA CONCEICAO DA COSTA E17 **4665841***

MARIA NOSDIR PEREIRA DA COSTA E18 **0238741***

ANGELICA VIEIRA CRUZ E19 **9423074***

FRANCISCA IVA PEREIRA SILVA E20 **8721374***

ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA E21 **8101055***

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA E22 **2229124***

WILDENEIDE VIEIRA BATISTA E23 **1916349***

FRANCISCA ELOIA DA SILVA E24 **6280140***

MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO E25 **6479704***

MANOEL NETO DOS NASCIMENTO E26 **1789942***

BRUNA LIMA DE MEDEIROS E27 **7073340***

ISBERLANIA CARLOS A SILVA E28 **8500840***

LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS E29 **3629894***

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA E30 **6649754***

SONIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA E31 **7799245***

SANICLEIA COSME DA SILVA E32 **9896242***

MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA E33 **4271114***

JOSE ITAMAR GOMES DA SILVA E34 **4581594***

DAVID RAMON DE CARVALHO VIDAL FTT01 **1850744***

ALYNNY ROXANNY DE ARAUJO LIMA FTT02 **0950343***

LELIANY CORDEIRO DA SILVA FTT03 **0260247***

JOSENEIDE PONCIONE BARBALHO FTT04 **2981445***

RAIMUNDO MARCOLINO DA SILVA FTT05 **9724394***

MARIA EURIZELIA PEREIRA MAIA DE LIMA FTT06 **3217480***

ROSENEIDE LOPES DE OLIVEIRA PONTES FTT07 **5865479***

SUZANA DOS SANTOS JUSTINO FTT08 **7940254***

BRUNA BRAGA DE ARAUJO FTT09 **6538734***

DALVANIRA VIANA GOMES FTT12 **2729842***

JOSE EDSON DA SILVA LIMA FTT13 **6862040***

ROSEANE BEZERRA DA SILVA FTT15 **3196041***

JAQUELINE OUTTES ALVES DOS SANTOS FTT16 **7308449***

CICERO DINIS DA SILVA FTT17 **3739814***

WEYDSON MARIANO DE OLIVEIRA FTT18 **2365406***

JESSYCA MARIA DE OLIVEIRA SILVA FTT19 **7299549***

DOMILSON DANTAS DE SOUZA FTT20 **1742724***

DOMILSON DANTAS DE SOUSA JUNIOR FTT22 **7238549***

GERALDO BARBOSA FERRO FTT23 **7901994***

FABIO FERREIRA DA SILVA FTT24 **7728948***

MARIA ELINA DOS SANTOS FTT25 **5531604***

STEFANIE ARUJO FERNANDES FTT26 **0593764***

ISAMEL BATALHA ALVES FTT27 **6730746***

JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA FTT28 **4385564***

JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA PF01 **1097564***

RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA PF02 **6217204***

MARIA CRISELDA SOARES PF03 **8427442***

DAMIAO FIRMINO DE QUEIROZ PF04 **3608314***

MARCILENE CRISTINA DE MACEDO PF05 **3078047***

ELOIZIO NOGUEIRA DA SILVA PF06 **6965445***

FRANCISCO CARLOS PAULO PF07 **7795833***

LUZIA FERNANDES DE SOUSA PF08 **1738846***

EDILMA DE OLIVEIRA PF09 **9878544***

DAMIAO FELIX COSTA SILVA PF10 **9629743***

JOSE DOS SANTOS DA SILVA PF11 **9407440***

GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE PF12 **1638940***

JOAO CLEMENTINO DE LIMA PF13 **1871941***

MARIA NELIA SANTIAGO DAS CHAGAS PF14 **9204604***

RITA MARIA LOPES BEZERRA PF15 **3385543***

ANDRE LOPES BEZERRA PF16 **2953714***

ALAIDELON LEMOS COSTA PF17 **8985240***

ANA PAULA CARVALHO SILVA OLIVEIRA PF18 **3013240***

WANDERFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA PF19 **7194864***

FRANCISCO EDER JUNIO DA SILVA PF20 **1175749***

IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA PF21 **1482341***

ZUELENE DANTAS DE SOUZA PF22 **8130564***

EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA PF23 **1368740***

MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS PF24 **8538947***

BONY CLEYTON DA SILVA PF25 **7805149***

ERISVALDO PEREIRA DE LIMA PF26 **6487874***

WIGNA DE BEGNA VIEIRA PF27 **9412947***

RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES PF28 **4601549***

SOMARIA BORGES DA SILVA PF29 **2742404***

FERNANDA ARETUZA CAMARA PF30 **6335340***

CAIO CEZAR DE GOIS MEDEIROS PF31 **3124544***

JOSE ARIMATEIA CAVALCANTE PF32 **4054348***

FRANCILENE DA COSTA MENEZES PF33 **9658354***

JOISMAR FRANCELINO DE MOURA PF34 **2438724***

ALCIMARA MORAES NOGUEIRA PF35 **0536444***

FRANCISCA EDNALVA SINEZIO BEZERRA COSTA PF36 **2133104***

RAFAELLA COSMO FLORENCIO PF37 **2901843***

JOSE CICERO DE SILVA JUNIOR PF38 **2670044***

ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES PF39 **3367674***

JOSE BERNARDO DA SILVA PF40 **2388384***

FRANCISCO ALBERTO TAVARES PF41 **2460194***

REUXER ANTONIO DE ARAUJO DANTAS PF42 **4587148***

IRANILSON DIAS DA SILVA PF43 **7232241***

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PF44 **6504824***

JANDUI LEITE BATISTA PF45 **0333124***

ALDENICE ANGELO MENDES DE FARIAS PF46 **7487446***

JAILSON HENRIQUE DA SILVA PF47 **9526449***

ANTONIO LAZARO DE LIMA MEIRA PF48 **6990554***

FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA PF49 **0412514***

DALCICLEIDE SOARES DA SILVA PF50 **3005048***

REISIMAR FRANÇA DIAS PF51 **3395288***

SUELY ALVES PEREIRA PF52 **2392749***

MARIA CELIA ARRUDA PF53 **3020674***

MARIA NAZARENA CORDEIRO PF54 **8716104***

EDSON MEDEIROS DA COSTA PF55 **0760664***

NILZETE FERNANDES DA SILVA PF56 **3365540***

JORGE LOURENÇO DA SILVA PF57 **0483534***

MAURO GUARIM DE OLIVEIRA PF58 **8817540***

ADEMAR FELIX DE MENESES PF59 **1906674***

CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS PF60 **4548604***

MARIA GORETTI RODRIGUES PF61 **1218244***

ANA PAULA TELES DA FONSECA PF62 **3764804***

LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA PF63 **9554934***

ZIVANEIDE DE SA GOIS PF64 **6370330***

JOSE EDILSON DE ALBUQUERQUE GUIMARAES SEGUNDO PF65 **9645534***

LEONARDO PINTO PEIXOTO PF66 **7438547***

LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA PF67 **0221014***

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PF68 **2760040***

MARIA GABRIELA DIAS CESARIO PF69 **9478842***

ELINETE DE HOLANDA ALMEIDA PF70 **4382147***

ROSA MARIA BRAGA PF71 **2641545***

LINDON JONHSON DA SILVA PF72 **6070148***

CLENIO ANTONIO DE OLIVEIRA PF73 **2561345***

KAYO CESAR FREIRE DA SILVA PF74 **4944543***

MARIA EURISELIA PEREIRA MAIS DE LIMA PF75 **0414742***

JONAS DA SILVA RODRIGUES PF76 **5416740***

FRANCISCA CRISTINA PEREIRA PF77 **3414245***

ZELIA BEZERRA PIMENTA PF78 **9321298***

VILMA MARIA DA SILVA PF79 **1897904***

SANDRA LUCIA DE MEDEIROS PF80 **6382745***

DAIANA PEREIRA DA SILVA PF81 **2124740***

GEDSON WILSON DE MEDEIROS GUEDES T01 **6571041***

MARIA DE FATIMA RODRIGUES GUEDES T02 **3308734***


POLO ARENA DAS QUADRILHAS - TAMANHOS DIVERSOS

MAXSON ARITON SABINO DA MOTA AQ01 **4102340***

ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR AQ02 **6287344***

JOSE FRANCINALDO DANTAS AQ03 **2395084***

FRANKEMBERA MENEZES EUFRASIO AQ04 **3527544***

LUANA MORAIS GUIMARAES AQ05 **4324148***

ANTONIO CAETANO DE MORAIS AQ06 **178407***

ELAYNE CRISTINI LIRA DE OLIVEIRA AQ07 **3354184***

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NASCIMENTO AQ08 **7635446***

JANILSON SILVEIRA FERNANDES AQ09 **5833749***

ANA CAROLINE SANTIAGO AQ10 **3206430***

MARIA LOURDES SOUZA AQ11 **5877604***

ADNA MENDES AQ12 **2208496***

JAIME MOREIRA DA SILVA AQ13 **6959540***

SONIA MARIA DE SOUZA AQ14 **8817404***

VALERIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA COSTA AQ15 **7908847***

MARIA DALVANETE DE ARAUJO AQ16 **3064624***

ARIANNY LIMA SIQUEIRA AQ17 **0062803***

RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA AQ18 **3686948***

MAIARA MAGNA FELIX DE MORAIS DUARTE AQ19 **0891549***

THIAGO HENRRIQUE MESSIAS DOS SANTOS AQ20 **7394240***

AURINO CARLOS DE LIMA AQ21 **7793574***

ELENICE BEZERRA DA SILVA AQ22A **9791347***

JOBSON NICOLAS DA COSTA SANTOS AQ22B **7005964***

VALDECI DE SOUZA AQ22C **4756624***

DANIELLE FERNANDES LIBERATO AQ22D **9908784***

ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA AQ23 **4822242***

VALDECIR ROSA DO NASCIMENTO AQ24 **4975147***

DAVID YASKARO DE MEDEIROS LOPES AQ25 **9390040***

CLEDSON LOPES DE FREITAS AQ26 **0102146***

GILBERTO NOGUEIRA DE MORAIS AQ27 **0521204***

GILVANIA BEZERRA MORAIS AQ28 **5870914***

DIEGO BRUNO BENTO DE QUEIROZ AQ29 **3126344***

MARIA VANICLEIDE DA COSTA SANTOS AQ30 **8077245***

FELIPE JARDEL CANDIDO DE ARAUJO AQ31 **0466844***


POLO DE CULTURA POPULAR - 2,00X1,90 m²

STEFANNY MARIA FERNANDES DA SILVA CP01 **4963124***

KELIA MARIA MOURA GURGEL CP02 **3420074***

GISELLY MARIA ALVES DA SILVA JALES CP03 **0130442***

ANA SHEILA DE SOUZA CP04 **2580149***

MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA CP05 **4454494***

EDVANEIDE GOMES DE SOUZA PAIVA CP06 **3017104***

DORIA GLAUCIA CAVALCANTE DA SILVA CP07 **4719448***

ANTONIA PEREIRA DA SILVA CP08 **2976484***

NADJA ALVES QUEIROZ CP09 **5246094***

MARIA UGNELMA REGIS MENDES CP10 **6142104***

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA CP11 **9970042***


POLO CIDADELA - TAMANHOS DIVERSOS

SAMUEL SILVERIO RODRIGUES DE MORAIS B01 **1914246***

TARLEON DA SILVA DE SANTIAGO B02 **0501149***

GIULIA SOFIA QUEIROZ MOURA DE MORAIS B04 **5969749***

FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR B05 **7514647***

GISLAINY MARTINS COSTA B06 **6762640***

FRANCISCA LIDIANE ALVES SA B07 **7055940***

SELENILDA SOARES FIRMINO B08 **4987049***

KARIGINA SYNARA PEREIRA DE ALMEIDA B09 **4249248***

TANIA MARIA DE SOUSA B10 **7359194***

ANGELICA HELETILA VERAS SALDANHA B11 **1733634***

JOSE ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA B12 **5609242***

AMANDA DE AZEVEDO BORGES B13 **5991041***

MANOEL HERCULANO XAVIER NETO B14 **1328704***

ANDRE CAMARO DE FREITAS B15 **0457140***

DOZIVAL BENIGNO DE LIMA B16 **7022049***

THALES HENRIQUE FIGUEIREDO DE MELO B17 **6260647***

FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES JUNIOR B18 **2948684***

THALLES EDUARDO DE FREITAS XAVIER B19 **2104945***

ALEXANDRE COSTA DA SILVA B20 **7994344***

ZENEIDE BATISTA CANDIDO REBOUÇAS B21 **0465494***

WILLIANA GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CC01 **3890254***

FRANCISCO PINTO DE FRANÇA CC02 **0237343***

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO CC03 **6710484***

ALTAMIR SALES DE SOUZA NETO CC04 **3859130***

DANIEL BEZERRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS CC05 **0611742***

SEVERINO BATISTA DOS SANTOS CC06 **0322747***

JOSE GERONIMO RUFINO COSTA CC07 **5144604***

ALBERTO HOLANDA MEDEIROS CC08 **4754534***

GABRIELA GIL DE LIMA CC09 **2643540***

RAPHAEL BRUNOLD FERNANDES DE QUEIRO DUTRA CC10 **7069447***

CLAUDIA MARIA PENAFORTE CC11 **2663294***

LEOPOLDO BRUNO ALVES SOARES CC12 **1411540***

THIAGO VINICIUS DO COUTO FREITAS CC13 **9676943***

EXPEDITO ALVES BARBOSA DE FREITAS CC14 **0286104***

FABIO ALVES DE MOURA CI01 **7667834***

EDILBERTO GONZAGA FILHO CI02 **8355948***

MARIA FRANCINEIDE DA SILVA CI03 **7556744***

MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO CI04 **1728634***

JOSE MARIA DO COUTO CI06 **0620964***

JULIO SERGIO BORGES CI07 **9612014***

CLEANA LUCIA TENORIO DE SOUSA CI08 **1332304***

JOAO VICTOR DA SILVA MOURA CI09 **7076754***

PAULO EVERTON CELESTINO CI10 **5530340***

ADRIANA LUCIA DUARTE DO COUTO SILVA CI11 **5080241***

FRANCISCO HELIO DANTAS CI12 **8402694***

FRANCISCO CHAGAS COSTA CI13 **3732274***

FLAVIO HENRIQUE BARROS DE SOUSA CI14 **3792224***

MARCIA PEREIRA MARQUES CI15 **8444924***

RAIMUNDO VIEIRA CI16 **7109304***

ELISANGELA KEILA DE GOIS CI17 **7830540***

CARLOS DANIEL FREIRE DA SILVEIRA CI18 **8753754***

FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO CI19 **6144646***

RONIELLE DANTAS DA SILVA CI20 **5957141***

TATIANA DANTAS BARROSO Q01 **9457494***

EDILANE RUDECIA MARQUES DE LEMOS Q02 **4119284***

JOSE EDSON CARDOSO Q03 **5679334***

MARIA BARACHO DA CUNHA Q04 **0008984***

JOSE MARCIO Q05 **0927314***

RAISSA JAYANE NOGUEIRA DA SILVA Q06 **7287540***

Cidade Jardim Alto do Sumaré

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Defesa Civil orienta sobre ações que podem evitar transtorno durante as chuvas

Projeto “Acolher” orienta mulheres que queiram entregar os filhos para adoção em Mossoró. De acordo com a advogada da Maternidade Almeida Castro, Marina Gurgel, que acompanha o projeto, até o momento 16 mulheres foram acolhidas, realizando 10 entregas e 6 desistências. Das 10 entregas, 1 foi para familiar extenso (parente próximo). “Depois da criação do projeto aqui em Mossoró, o procedimento de entrega legal vem sendo divulgado em diversas instituições e as mulheres estão tendo acesso à informação sobre a legalidade da entrega e evitando com isso as entregas ilegais”, explica Marina Gurgel.

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Abastecimento de Assu e parte de Mossoró serão afetados por serviços em adutora

Saúde de Mossoró passa a vacinar toda a população contra Febre Amarela. O imunizante foi implantado no calendário regular de vacinação do município. Anteriormente, a vacina era indicada apenas para as pessoas que iam viajar para áreas endêmicas e agora está implantando como rotina. Coordenador de Imunizações do Município, Etevaldo Lima explica que toda a população de 9 meses a 59 anos de idade tem de se vacinar contra a febre amarela.

Saúde de Mossoró passa a vacinar toda a população contra Febre Amarela

Foro de Moscow 25 mai 2022 – O PSDB vai ou não vai apoiar Fátima?

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Governo do RN flexibiliza exigência de comprovação de esquema vacinal

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