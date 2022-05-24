Habilitados a vender no MCJ devem se dirigir à Biblioteca Municipal para credenciamento

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) está convocando os vendedores habilitados a comercializar nos Polos do Mossoró Cidade Junina para realizar o credenciamento.
Os comerciantes deverão comparecer nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), das 8h às 17h, à Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.
Na oportunidade, eles irão receber o termo autorizativo de uso temporário do espaço público, para comercialização na Estação das Artes, Polo Cultura Popular, Cidadela e Arena das Quadrilhas.
Os comerciantes devem apresentar RG e CPF (ou CNH) e número do protocolo de cadastramento.
Confira a lista dos vendedores habilitados ao credenciamento:
POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA INTERNA - GRANDE
ANTONIA IRANI GALDINO GD01 **2351244***
THAIS ASHILEY GALDINO GD02 **1870774***
FRANCISCO VENANCIO DE PAULA GD03 **5682204***
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA GD04 **2452345***
ARI RODRIGUES FELIPE JUNIOR GD05 **9171443***
MARIA JOSINEIDE CUNHA DA SILVA GD06 **8452784***
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA GD07 **2663544***
FRANCISCO CLAUDIO COSTA DAS CHAGAS GD08 **7481240***
ELIZANGELA LIMA DO CARMO GD09 **5824641***
IRINALDO FERREIRA DO VALE GD10 **3160845***
MAURINA FERREIRA DE SALES CAVALCANTE GD11 **0341224***
WANDER PABLO DE ALMEIDA SOUZA GD12 **5046340***
WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO GD13 **4764048***
LUCINEIDE GOMES DAS CHAGAS GD14 **7054264***
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS GD15 **6560804***
FRANCISCO DJALMA FREIRE GD16 **0010704***
MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA GD17 **2022074***
EDMILSON DA ROCHA BEZERRA GD18 **5318504***
JEFFERSON ERNANDES DE SOUZA CABRAL GD19 **3400614***
RAMOM CALVANTE GURGEL GD20 **5275349***
ORIGENYS DANTAS MARTINS NETO GD21 **8784340***
AISLENE DA SILVA OLIVEIRA GD22 **0305349***
CARLA EMANUELA DA SILVA RODRIGUES GD23 **2121934***
SONARA ROBERTA FERREIRA SANTOS GD24 **1892943***
ROSILDA MARIA DA SILVA FERREIRA GD25 **2495947***
IRAZER DO VALE FERREIRA GD26 **7086640***
LIGIANNE DE MEDEIROS PEREIRA SALES COSTA GD27 **7180247***
MARCOS ANTONIO DA COSTA GD28 **7951074***
CLAUDENICE BENICIO DE SOUZA GD29 **2328554***
MARTA JUSSARA COSTA FARIAS GD30 **8890400***
FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA GD31 **1569884***
JOAO BOSCO DA SILVA GD32 **3162944***
POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA INTERNA - 2X2 m²
ALVANIR MARTINS XAVIER PD01 **7322704***
MARIA IVONE GOMES DA SILVA PD02 **3714414***
SUELI MARIANO DE SOUZA PD03 **2793246***
ANTONIO BERNARDO DA SILVA PD04 **3166034***
LEIDINANE LOPES DA SILVA PD05 **0783642***
JOSE NILSON FERNANDES PD06 **2724334***
FRANCISCO DAVI VALE OLIVEIRA PD07 **5004844***
VANUZA NETA DE FARIAS PD08 **9818140***
ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA PD09 **7472648***
ANA RAQUEL DE FRANÇA LIMA PD10 **2376274***
RAIMUNDO NONATO COSTA PD11 **3834114***
LUIZ CARLOS BEZERRA ANDRADE PD12 **5186642***
MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA PD13 **7594442***
ALAIDE ALVES DA SILVA PD14 **4328444***
MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA PD15 **6490040***
ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA PD16 **2219843***
JEFFERSON MOURA DE LIMA PD17 **8775034***
MARIA DO CEU VIEIRA FERNANDES PD18 **4489954***
FRANCISCO ROGERIO ALVES PD19 **2950314***
SARUZY ALVES MEDEIROS DA SILVA PD20 **9527984***
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA PD21 **0866904***
EDENILSON SILVA DE ALMEIDA PD22 **2518765***
JOAO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA PD23 **0384154***
FRANCISCO SALY EVARISTO PD24 **1674444***
MOACIR FRANCISCO PD25 **7422445***
JOILSON MOURA RODRIGUES PD26 **6098664***
MARCOS AZEVEDO FAUSTINO PD27 **9984541***
FRANCISCA CILENE DA SILVA PD28 **0772404***
JOSE DE GOIS FILGUEIRA FILHO PD29 **6797324***
GENILSON GILDENOR DA SILVA PD30 **1243134***
MARIA DE FATIMA SOARES PD31 **7689548***
THIAGO DANTAS VASCONCELOS PD32 **5760055***
RICARDO ANDRE ALVES DA SILVA PD33 **2663547***
JOSE ALLISSON SOARES DA SILVA PD34 **5977540***
JONAS ANDRADE DA SILVA PD35 **0255754***
PATRICIO DANTAS DA SILVA PD36 **6979644***
WENIO GERALDO DA SILVA PD37 **9546746***
RICARDO OLIVEIRA ALVES PD38 **5377040***
MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA PD39 **7319594***
ANA LUCIA GUARIM PD40 **8461640***
ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS PD41 **1529444***
KALINEIDE VAGNER DE MEDEIROS BEZERRA PD42 **3208445***
DAVID OLIVEIRA BEZERRA PD43 **7180847***
MARIA SUELY JUSTINO PD44 **3342684***
ELIANE FERNANDES DOS SANTOS PD45 **3760734***
LIVONALDO OLIVEIRA DE SOUZA PD46 **6722344***
CINTIA LUANA ALVES MORAIS PD47 **1610548***
ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA PD48 **8245047***
RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA PD49 **2321864***
SONIA VERONICA JUSTINO PD50 **4395544***
JOSENIRA BATISTA DE ARAUJO PD51 **3350784***
LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES PD52 **0509664***
PATRICIA HANGELL DO SOCORRO ALVES SOUSA PD53 **9634064***
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA PD54 **0314440***
ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA PD55 **9581149***
DAMIAO OTONIEL FERNANDES MATA QUEIROZ PD56 **6571441***
RICARDO ALEX DAS CHAGAS OLIVEIRA PD57 **0247540***
VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO PD58 **1109540***
ALINE DA SILVA FERREIRA PD59 **6971374***
POLO ESTAÇÃO DAS ARTES - AREA EXTERNA - TAMANHOS DIVERSOS
JOSUEL GERALDO DA SILVA AS01 **2365494***
HELIO GOMES FERREIRA AS02 **3214041***
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA AS03 **7901994***
NEUZITA MARINA DA SILVA AS04 **3751584***
NILTON GALDINO DE OLIVEIRA AS05 **4930934***
ANDERSON MATHEUS MARTINS DA SILVA LIMA AS06 **3709724***
KENYO RICARTE PAIVA DA SILVA AS07 **2691745***
ANTONIO WILLIAN SILVA MENEZES AS08 **5353303***
ETEVALDO BALBINO DA COSTA E01 **0667684***
MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA E02 **8771394***
ANTONIO MARQUES DAS NEVES E03 **6125954***
FRANCINALDO ANTONIO SILVA E04 **0622744***
GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS E05 **1078484***
ELEIDE MARIA DA SILVA E06 **9966347***
FABIANO FLORENCIO DE LUCENA E07 **4620040***
ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES E08 **1590427***
FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA E09 **5555547***
JHONATAN SILVA GOIS E10 **5773743***
KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA E11 **2600640***
ADEMAR FONSECA DA SILVA E12 **8240404***
MARIA LUZINEIDE DA SILVA E13 **9620894***
MARIA CELES DE LIMA SILVA E14 **3497749***
ANA PATRICIA DA SILVA FRANÇA E15 **2950040***
JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA E16 **2224244***
MARIA DA CONCEICAO DA COSTA E17 **4665841***
MARIA NOSDIR PEREIRA DA COSTA E18 **0238741***
ANGELICA VIEIRA CRUZ E19 **9423074***
FRANCISCA IVA PEREIRA SILVA E20 **8721374***
ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA E21 **8101055***
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA E22 **2229124***
WILDENEIDE VIEIRA BATISTA E23 **1916349***
FRANCISCA ELOIA DA SILVA E24 **6280140***
MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO E25 **6479704***
MANOEL NETO DOS NASCIMENTO E26 **1789942***
BRUNA LIMA DE MEDEIROS E27 **7073340***
ISBERLANIA CARLOS A SILVA E28 **8500840***
LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS E29 **3629894***
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA E30 **6649754***
SONIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA E31 **7799245***
SANICLEIA COSME DA SILVA E32 **9896242***
MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA E33 **4271114***
JOSE ITAMAR GOMES DA SILVA E34 **4581594***
DAVID RAMON DE CARVALHO VIDAL FTT01 **1850744***
ALYNNY ROXANNY DE ARAUJO LIMA FTT02 **0950343***
LELIANY CORDEIRO DA SILVA FTT03 **0260247***
JOSENEIDE PONCIONE BARBALHO FTT04 **2981445***
RAIMUNDO MARCOLINO DA SILVA FTT05 **9724394***
MARIA EURIZELIA PEREIRA MAIA DE LIMA FTT06 **3217480***
ROSENEIDE LOPES DE OLIVEIRA PONTES FTT07 **5865479***
SUZANA DOS SANTOS JUSTINO FTT08 **7940254***
BRUNA BRAGA DE ARAUJO FTT09 **6538734***
DALVANIRA VIANA GOMES FTT12 **2729842***
JOSE EDSON DA SILVA LIMA FTT13 **6862040***
ROSEANE BEZERRA DA SILVA FTT15 **3196041***
JAQUELINE OUTTES ALVES DOS SANTOS FTT16 **7308449***
CICERO DINIS DA SILVA FTT17 **3739814***
WEYDSON MARIANO DE OLIVEIRA FTT18 **2365406***
JESSYCA MARIA DE OLIVEIRA SILVA FTT19 **7299549***
DOMILSON DANTAS DE SOUZA FTT20 **1742724***
DOMILSON DANTAS DE SOUSA JUNIOR FTT22 **7238549***
GERALDO BARBOSA FERRO FTT23 **7901994***
FABIO FERREIRA DA SILVA FTT24 **7728948***
MARIA ELINA DOS SANTOS FTT25 **5531604***
STEFANIE ARUJO FERNANDES FTT26 **0593764***
ISAMEL BATALHA ALVES FTT27 **6730746***
JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA FTT28 **4385564***
JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA PF01 **1097564***
RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA PF02 **6217204***
MARIA CRISELDA SOARES PF03 **8427442***
DAMIAO FIRMINO DE QUEIROZ PF04 **3608314***
MARCILENE CRISTINA DE MACEDO PF05 **3078047***
ELOIZIO NOGUEIRA DA SILVA PF06 **6965445***
FRANCISCO CARLOS PAULO PF07 **7795833***
LUZIA FERNANDES DE SOUSA PF08 **1738846***
EDILMA DE OLIVEIRA PF09 **9878544***
DAMIAO FELIX COSTA SILVA PF10 **9629743***
JOSE DOS SANTOS DA SILVA PF11 **9407440***
GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE PF12 **1638940***
JOAO CLEMENTINO DE LIMA PF13 **1871941***
MARIA NELIA SANTIAGO DAS CHAGAS PF14 **9204604***
RITA MARIA LOPES BEZERRA PF15 **3385543***
ANDRE LOPES BEZERRA PF16 **2953714***
ALAIDELON LEMOS COSTA PF17 **8985240***
ANA PAULA CARVALHO SILVA OLIVEIRA PF18 **3013240***
WANDERFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA PF19 **7194864***
FRANCISCO EDER JUNIO DA SILVA PF20 **1175749***
IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA PF21 **1482341***
ZUELENE DANTAS DE SOUZA PF22 **8130564***
EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA PF23 **1368740***
MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS PF24 **8538947***
BONY CLEYTON DA SILVA PF25 **7805149***
ERISVALDO PEREIRA DE LIMA PF26 **6487874***
WIGNA DE BEGNA VIEIRA PF27 **9412947***
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES PF28 **4601549***
SOMARIA BORGES DA SILVA PF29 **2742404***
FERNANDA ARETUZA CAMARA PF30 **6335340***
CAIO CEZAR DE GOIS MEDEIROS PF31 **3124544***
JOSE ARIMATEIA CAVALCANTE PF32 **4054348***
FRANCILENE DA COSTA MENEZES PF33 **9658354***
JOISMAR FRANCELINO DE MOURA PF34 **2438724***
ALCIMARA MORAES NOGUEIRA PF35 **0536444***
FRANCISCA EDNALVA SINEZIO BEZERRA COSTA PF36 **2133104***
RAFAELLA COSMO FLORENCIO PF37 **2901843***
JOSE CICERO DE SILVA JUNIOR PF38 **2670044***
ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES PF39 **3367674***
JOSE BERNARDO DA SILVA PF40 **2388384***
FRANCISCO ALBERTO TAVARES PF41 **2460194***
REUXER ANTONIO DE ARAUJO DANTAS PF42 **4587148***
IRANILSON DIAS DA SILVA PF43 **7232241***
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PF44 **6504824***
JANDUI LEITE BATISTA PF45 **0333124***
ALDENICE ANGELO MENDES DE FARIAS PF46 **7487446***
JAILSON HENRIQUE DA SILVA PF47 **9526449***
ANTONIO LAZARO DE LIMA MEIRA PF48 **6990554***
FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA PF49 **0412514***
DALCICLEIDE SOARES DA SILVA PF50 **3005048***
REISIMAR FRANÇA DIAS PF51 **3395288***
SUELY ALVES PEREIRA PF52 **2392749***
MARIA CELIA ARRUDA PF53 **3020674***
MARIA NAZARENA CORDEIRO PF54 **8716104***
EDSON MEDEIROS DA COSTA PF55 **0760664***
NILZETE FERNANDES DA SILVA PF56 **3365540***
JORGE LOURENÇO DA SILVA PF57 **0483534***
MAURO GUARIM DE OLIVEIRA PF58 **8817540***
ADEMAR FELIX DE MENESES PF59 **1906674***
CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS PF60 **4548604***
MARIA GORETTI RODRIGUES PF61 **1218244***
ANA PAULA TELES DA FONSECA PF62 **3764804***
LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA PF63 **9554934***
ZIVANEIDE DE SA GOIS PF64 **6370330***
JOSE EDILSON DE ALBUQUERQUE GUIMARAES SEGUNDO PF65 **9645534***
LEONARDO PINTO PEIXOTO PF66 **7438547***
LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA PF67 **0221014***
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PF68 **2760040***
MARIA GABRIELA DIAS CESARIO PF69 **9478842***
ELINETE DE HOLANDA ALMEIDA PF70 **4382147***
ROSA MARIA BRAGA PF71 **2641545***
LINDON JONHSON DA SILVA PF72 **6070148***
CLENIO ANTONIO DE OLIVEIRA PF73 **2561345***
KAYO CESAR FREIRE DA SILVA PF74 **4944543***
MARIA EURISELIA PEREIRA MAIS DE LIMA PF75 **0414742***
JONAS DA SILVA RODRIGUES PF76 **5416740***
FRANCISCA CRISTINA PEREIRA PF77 **3414245***
ZELIA BEZERRA PIMENTA PF78 **9321298***
VILMA MARIA DA SILVA PF79 **1897904***
SANDRA LUCIA DE MEDEIROS PF80 **6382745***
DAIANA PEREIRA DA SILVA PF81 **2124740***
GEDSON WILSON DE MEDEIROS GUEDES T01 **6571041***
MARIA DE FATIMA RODRIGUES GUEDES T02 **3308734***
POLO ARENA DAS QUADRILHAS - TAMANHOS DIVERSOS
MAXSON ARITON SABINO DA MOTA AQ01 **4102340***
ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR AQ02 **6287344***
JOSE FRANCINALDO DANTAS AQ03 **2395084***
FRANKEMBERA MENEZES EUFRASIO AQ04 **3527544***
LUANA MORAIS GUIMARAES AQ05 **4324148***
ANTONIO CAETANO DE MORAIS AQ06 **178407***
ELAYNE CRISTINI LIRA DE OLIVEIRA AQ07 **3354184***
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES NASCIMENTO AQ08 **7635446***
JANILSON SILVEIRA FERNANDES AQ09 **5833749***
ANA CAROLINE SANTIAGO AQ10 **3206430***
MARIA LOURDES SOUZA AQ11 **5877604***
ADNA MENDES AQ12 **2208496***
JAIME MOREIRA DA SILVA AQ13 **6959540***
SONIA MARIA DE SOUZA AQ14 **8817404***
VALERIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA COSTA AQ15 **7908847***
MARIA DALVANETE DE ARAUJO AQ16 **3064624***
ARIANNY LIMA SIQUEIRA AQ17 **0062803***
RAIMUNDO FLORENCIO DA SILVA AQ18 **3686948***
MAIARA MAGNA FELIX DE MORAIS DUARTE AQ19 **0891549***
THIAGO HENRRIQUE MESSIAS DOS SANTOS AQ20 **7394240***
AURINO CARLOS DE LIMA AQ21 **7793574***
ELENICE BEZERRA DA SILVA AQ22A **9791347***
JOBSON NICOLAS DA COSTA SANTOS AQ22B **7005964***
VALDECI DE SOUZA AQ22C **4756624***
DANIELLE FERNANDES LIBERATO AQ22D **9908784***
ARIOSVALDO FRANCISCO DA COSTA AQ23 **4822242***
VALDECIR ROSA DO NASCIMENTO AQ24 **4975147***
DAVID YASKARO DE MEDEIROS LOPES AQ25 **9390040***
CLEDSON LOPES DE FREITAS AQ26 **0102146***
GILBERTO NOGUEIRA DE MORAIS AQ27 **0521204***
GILVANIA BEZERRA MORAIS AQ28 **5870914***
DIEGO BRUNO BENTO DE QUEIROZ AQ29 **3126344***
MARIA VANICLEIDE DA COSTA SANTOS AQ30 **8077245***
FELIPE JARDEL CANDIDO DE ARAUJO AQ31 **0466844***
POLO DE CULTURA POPULAR - 2,00X1,90 m²
STEFANNY MARIA FERNANDES DA SILVA CP01 **4963124***
KELIA MARIA MOURA GURGEL CP02 **3420074***
GISELLY MARIA ALVES DA SILVA JALES CP03 **0130442***
ANA SHEILA DE SOUZA CP04 **2580149***
MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA CP05 **4454494***
EDVANEIDE GOMES DE SOUZA PAIVA CP06 **3017104***
DORIA GLAUCIA CAVALCANTE DA SILVA CP07 **4719448***
ANTONIA PEREIRA DA SILVA CP08 **2976484***
NADJA ALVES QUEIROZ CP09 **5246094***
MARIA UGNELMA REGIS MENDES CP10 **6142104***
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA CP11 **9970042***
POLO CIDADELA - TAMANHOS DIVERSOS
SAMUEL SILVERIO RODRIGUES DE MORAIS B01 **1914246***
TARLEON DA SILVA DE SANTIAGO B02 **0501149***
GIULIA SOFIA QUEIROZ MOURA DE MORAIS B04 **5969749***
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR B05 **7514647***
GISLAINY MARTINS COSTA B06 **6762640***
FRANCISCA LIDIANE ALVES SA B07 **7055940***
SELENILDA SOARES FIRMINO B08 **4987049***
KARIGINA SYNARA PEREIRA DE ALMEIDA B09 **4249248***
TANIA MARIA DE SOUSA B10 **7359194***
ANGELICA HELETILA VERAS SALDANHA B11 **1733634***
JOSE ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA B12 **5609242***
AMANDA DE AZEVEDO BORGES B13 **5991041***
MANOEL HERCULANO XAVIER NETO B14 **1328704***
ANDRE CAMARO DE FREITAS B15 **0457140***
DOZIVAL BENIGNO DE LIMA B16 **7022049***
THALES HENRIQUE FIGUEIREDO DE MELO B17 **6260647***
FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES JUNIOR B18 **2948684***
THALLES EDUARDO DE FREITAS XAVIER B19 **2104945***
ALEXANDRE COSTA DA SILVA B20 **7994344***
ZENEIDE BATISTA CANDIDO REBOUÇAS B21 **0465494***
WILLIANA GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CC01 **3890254***
FRANCISCO PINTO DE FRANÇA CC02 **0237343***
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO CC03 **6710484***
ALTAMIR SALES DE SOUZA NETO CC04 **3859130***
DANIEL BEZERRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS CC05 **0611742***
SEVERINO BATISTA DOS SANTOS CC06 **0322747***
JOSE GERONIMO RUFINO COSTA CC07 **5144604***
ALBERTO HOLANDA MEDEIROS CC08 **4754534***
GABRIELA GIL DE LIMA CC09 **2643540***
RAPHAEL BRUNOLD FERNANDES DE QUEIRO DUTRA CC10 **7069447***
CLAUDIA MARIA PENAFORTE CC11 **2663294***
LEOPOLDO BRUNO ALVES SOARES CC12 **1411540***
THIAGO VINICIUS DO COUTO FREITAS CC13 **9676943***
EXPEDITO ALVES BARBOSA DE FREITAS CC14 **0286104***
FABIO ALVES DE MOURA CI01 **7667834***
EDILBERTO GONZAGA FILHO CI02 **8355948***
MARIA FRANCINEIDE DA SILVA CI03 **7556744***
MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO CI04 **1728634***
JOSE MARIA DO COUTO CI06 **0620964***
JULIO SERGIO BORGES CI07 **9612014***
CLEANA LUCIA TENORIO DE SOUSA CI08 **1332304***
JOAO VICTOR DA SILVA MOURA CI09 **7076754***
PAULO EVERTON CELESTINO CI10 **5530340***
ADRIANA LUCIA DUARTE DO COUTO SILVA CI11 **5080241***
FRANCISCO HELIO DANTAS CI12 **8402694***
FRANCISCO CHAGAS COSTA CI13 **3732274***
FLAVIO HENRIQUE BARROS DE SOUSA CI14 **3792224***
MARCIA PEREIRA MARQUES CI15 **8444924***
RAIMUNDO VIEIRA CI16 **7109304***
ELISANGELA KEILA DE GOIS CI17 **7830540***
CARLOS DANIEL FREIRE DA SILVEIRA CI18 **8753754***
FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO CI19 **6144646***
RONIELLE DANTAS DA SILVA CI20 **5957141***
TATIANA DANTAS BARROSO Q01 **9457494***
EDILANE RUDECIA MARQUES DE LEMOS Q02 **4119284***
JOSE EDSON CARDOSO Q03 **5679334***
MARIA BARACHO DA CUNHA Q04 **0008984***
JOSE MARCIO Q05 **0927314***
RAISSA JAYANE NOGUEIRA DA SILVA Q06 **7287540***