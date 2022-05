Polícia Civil investiga um possível afogamento e um homicídio em Caraúbas

Duas ocorrências policiais movimentaram o município de Caraúbas, na região do médio oeste do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira (24).

O primeiro caso foi registrado no início da manhã, quando o corpo de um homem, identificado até o momento apenas como Moreira, foi encontrado nas proximidades da sangria do açude Apanha Peixe.

De acordo com informações do Delegado Paulo Nilo, responsável pela delegacia do município, as informações que se tem é que o homem teria sido visto bebendo próximo à parede do açude, no domingo (22). Após isto, ninguém soube mais notícias dele.

Dadas as circunstâncias, a princípio, o caso está sendo investigado como afogamento.

Em seguida, a Polícia Civil seguiu para o bairro Leandro Bezerra, onde Aragonez Jakson Guilherme do Vale, de 37 anos, foi encontrado morto por disparos de arma de fogo, dentro da própria residência.

O homem estaria dormindo em uma rede, na sala, quando a casa foi invadida. Não há informações sobre quantas pessoas teriam participado do crime.

Ainda segundo o delegado Paulo Nilo, na vizinhança, ninguém quis comentar o caso ou afirmou ter ouvido os disparos. No local, prevalece a lei do silêncio.

Os corpos dos dois homens foram removidos para o Itep de Mossoró, onde passarão por exames e serão liberados para sepultamento.