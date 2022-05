Guarda Civil Municipal recebe viaturas e fardamento nesta quarta-feira, 25

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), fará nesta quarta-feira (25) a entrega de novas viaturas e fardamento para a Guarda Civil Municipal (GCM). A solenidade acontecerá às 19h, na Praça de Eventos, ao lado da Praça da Criança, na avenida Rio Branco.

O fardamento da Guarda Civil Municipal de Mossoró será padronizado com o uniforme nacional. A partir da entrega da nova farda, todos os agentes municipais passam a atuar com as novas cores e modelo que são utilizados por agentes municipais em todo o Brasil.

A entrega de viaturas e fardamentos padronizados para a Guarda Civil Municipal contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra; do secretário de Segurança do município Cledinilson Morais; do diretor executivo de Segurança Viária, Jailson Régis Nogueira; do diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luiz Correia; demais autoridades e convidados.