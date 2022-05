PMM vai enviar à Câmara PL que visa reduzir para 2% o ISS para transportes coletivo e escolar

Taxistas e a rede hoteleira também serão beneficiados pelo Projeto de Lei. O objetivo é beneficiar segmentos que foram prejudicados nos últimos anos em razão do aumento do valor dos combustíveis, bem como em razão da pandemia da Covid-19, como é o caso dos hotéis e pousadas. De acordo com o texto do PL, a redução valerá pelo prazo de 24 meses.

A Prefeitura de Mossoró vai protocolar nesta terça-feira (24), na Câmara Municipal, Projeto de Lei que concede redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre as atividades de transporte coletivo e transporte escolar. Também integram a lista de serviços as atividades de taxista e da rede hoteleira.

O objetivo do PL é beneficiar segmentos que foram prejudicados nos últimos anos em razão do aumento do valor dos combustíveis, bem como em razão da pandemia da Covid-19, como é o caso dos hotéis e pousadas.

O intuito é, também, incentivar os turismos local e regional, movimentados pela rota do sal, rota do sol e demais atrações turísticas da região.

"Fica alterada para 2%, pelo prazo de 24 meses, a alíquota do Imposto Sobre Serviços", informa o projeto de lei.

Para o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, o projeto se justifica pela importância dos segmentos beneficiados.

"Esse projeto é um incentivo no âmbito local para o transporte coletivo e transporte escolar, que foram bastante prejudicados pela pandemia. São segmentos importantes para a economia local, que nós conseguimos manter com muito esforço, como é o caso do transporte coletivo, que tem linhas e rotas garantidas", disse o chefe do Executivo Municipal.