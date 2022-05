Três adolescentes estão desaparecidos desde ontem na zona sul de Mossoró

Três adolescentes da região sul de Mossoró estão desaparecidos desde às 11h desta terça-feira. Fernando Fernandes Batista de Oliveira, 14 anos, Ester Falcão Lima, de 12 anos, e Aryella Falcão Lima, de 14 anos. Os familiares desesperados pedem a quem tiver qualquer informação sobre os três informem no número 84 9 9993 2692.

Ao MH, os familiares contaram que Fernando Fernandes, que é mais conhecido por Nandin (mora no Belo Horizonte), foi buscar as meninas (moram na Boa Vista) na Escola Municipal Professor Antônio Fagundes e após isto não mais foi visto nem ele e nem as meninas.

Nesta quarta-feira, dia 25, quando completa 24 horas do desaparecimento, os familiares devem registrar boletins de ocorrência na Segunda Delegacia de Polícia, que fica perto do Nogueirão, iniciando assim as buscas realizadas pela família em conjunto com os familiares.

As informações foram passadas por Maria Eduarda