Saúde de Mossoró passa a vacinar toda a população contra Febre Amarela

O imunizante foi implantado no calendário regular de vacinação do município. Anteriormente, a vacina era indicada apenas para as pessoas que iam viajar para áreas endêmicas e agora está implantando como rotina. Coordenador de Imunizações do Município, Etevaldo Lima explica que toda a população de 9 meses a 59 anos de idade tem de se vacinar contra a febre amarela.