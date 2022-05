Governo do RN entrega 30 motocicletas para o policiamento rodoviário da PM

O Governo do Estado continua investindo para melhorar a segurança pública. Nesta quinta-feira, 26, a governadora Fátima Bezerra fez a entrega de mais 30 motocicletas para a Companhia de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do RN. Este lote complementa a entrega de 80 motocicletas. No final de abril último a gestão estadual entregou 50 motocicletas modelo Trail 300 para o patrulhamento ostensivo pela ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas).



Os veículos entregues hoje são do modelo Honda XRE-300, equipadas com sinalizadores luminosos nas cores vermelho e azul, padrão da PM. O investimento nas 80 motocicletas é de R$ 3,3 milhões com recursos de emenda de bancada apresentada ainda em 2018 - quando a atual governadora exercia mandato de senadora - ao Orçamento Geral da União (OGU) e contrapartida de 20% em recursos do Estado.



"Estamos fazendo mais investimentos para fortalecer as ações da segurança pública no Estado, para trazer paz, tranquilidade e desenvolvimento ao nosso Estado", afirmou a Governadora. Os veículos serão repassados para o Esquadrão Águia, do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), com atuação em Natal.



O vice-governador Antenor Roberto reafirmou a importância das ações da gestão estadual na segurança pública e lembrou que recentemente a Assembleia Legislativa aprovou projeto de Lei, de autoria do Executivo, que institui o Programa Estadual de Segurança Pública (PESP). Designado pela governadora Fátima Bezerra para coordenar as ações da segurança desde o início da gestão, Antenor informou que "o projeto de Lei será sancionado nos próximos dias e irá dotar o RN de uma efetiva Política de Estado para o setor com ações e metas a serem realizadas e alcançadas".



Ao ato de entrega, no saguão da Escola de Governo, também compareceram os secretários Francisco Araújo (Sesed), Daniel Cabral (Comunicação), secretários adjuntos Osmir Monte (Sesed) e Ivanilma Karla (Seap), coronel Alarico Azevedo, comandante da Polícia Militar, Ana Cláudia Saraiva, delegada-geral da Polícia Civil, coronel Josenildo Acioli, subcomandante do Corpo de Bombeiros, comandante da companhia de Polícia Rodoviária Estadual, coronel Castelo Branco.