Programa Mossoró Rural vai oferecer mais 4 novos cursos para jovens da zona rural

O Programa Mossoró Rural vai oferecer mais quatro cursos, além dos 7 que já foram ministrados nos primeiros 17 meses de governo, para jovens que moram na zona rural de Mossoró-RN. Os cursos são de tratoristas, avicultura, doce com frutas e pinturas intensivas.

A informação foi passada com exclusividade ao MOSSORÓ HOJE, pelo secretário Faviano Moreira, da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Mossoró, após o Programa Cidade em Debate, apresentado por Carlos Cavalcanti, na Difusora de Mossoró.

O Programa Mossoró Rural foi implantado em 2021, pela gestão do prefeito Allyson Bezerra, para atender a população que mora nas 137 localidades rurais do município, sendo a maior delas o Polo Maísa. A área rural de Mossoró é a maior do Rio Grande do Norte.

O primeiro passo do projeto foi fazer um levantamento das potencialidades e também os problemas enfrentados pelos moradores destas comunidades, num trabalho em parceria com as universidades e instituições municipais, de estado e da união.

Concluído este trabalho de mapeamento, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural elabora projetos para sanar os problemas e potencializar os núcleos de produção, ensinando o homem do campo a produzir mais, melhor e a negociar sua produção.

Entre os problemas detectados, segundo Faviano Moreira, está o desemprego de jovens, muitos deles por falta de um curso técnicos, para ingressarem no mercado de trabalho. Por esta razão, foi incluído o programa de cursos profissionalizantes para a zona rural.

Já foram ministrados 7 cursos nas comunidades rurais. No Jucuri, por exemplo, foi ministrado cursos de eletricista, com grande participação dos jovens. Na comunidade do Hipólito, a Secretaria levou cursos de bordados, desta feita com participação dos idosos. Também já foi ministrado como produzir mel de abelha aos pequenos apicultores do município.

Os próximos cursos a serem ministrados serão dois de tratorista, um de avicultura, outro de doce de leite com frutas e um de pinturas intensivas. “Este trabalho só está sendo possível, graças ao incremento que foi dado no orçamento da Secretaria”, observa o secretário.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural tinha um orçamento muito pequeno, deixada pela gestão passada, que não dava para bancar o trabalho de manutenção dos poços, das estradas e menos ainda apoiar o desenvolvimento rural.

Em 2021 foi inserido no orçamento recursos que permitiram a ampliação das atividades em apoio ao homem do campo, trazendo novas perspectivas para o pequeno produtor rural.