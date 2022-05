Revitalização da Estação das Artes será entregue nesta sexta-feira, 27. Nesta fase, as obras contemplaram a construção de um novo piso do tipo intertravado em toda a área interna. O prédio e muros da Estação das Artes também foram reformados e pintados, preservando a arquitetura histórica. Além disso, o local está acessível, a partir da construção de rampas nas entradas. A solenidade de entrega será realizada às 16h.

A Estação das Artes Elizeu Ventania, localizada na avenida Rio Branco, está revitalizada, conta com novo piso, pintura e acessibilidade após obras realizadas.

Nesta sexta-feira (27), às 16h, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Cultura, realiza solenidade de entrega do novo piso do tipo intertravado do equipamento público.

Nesta fase, as obras contemplaram a construção de um novo piso do tipo intertravado em toda a área interna. O prédio e muros da Estação das Artes também foram reformados e pintados, preservando a arquitetura histórica. Além disso, o local está acessível, a partir da construção de rampas nas entradas.

A reforma e manutenção na Estação das Artes ainda compreendem investimentos realizados com obras em drenagem.

"É uma obra extremamente importante que ficará para os próximos anos. Uma obra que envolve vários pontos como a construção de todo um piso novo na parte interna, pintura e reforma dos muros e do prédio. Importantes investimentos que estamos realizando neste valoroso prédio histórico para entregar à população um local de qualidade com infraestrutura adequada e segura", informou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

A Estação das Artes Elizeu Ventania integra o Corredor Cultural de Mossoró. É um dos polos do Mossoró Cidade Junina (MCJ), palco de grandes shows do maior São João do Rio Grande do Norte que neste ano receberá artistas e bandas na edição que comemora os 25 anos do São João mais cultural do Brasil.

O MCJ 2022 retorna ao seu formato tradicional com expectativa de participação de grande público durante sua realização que acontece de 4 a 25 de junho, com o tema "Tradição e Liberdade".