“Era lama, era poeira”, diz prefeito ao entregar revitalização da Estação das Artes

Durante a entrega do investimento de 3,1 milhões na revitalização da Estação das Ares, da Mureta de Proteção, acessos e o piso intertravado num área de eventos de 10 mil metros quadrados, o prefeito Allyson Bezerra já anunciou que neste sábado, dia 28, vai inaugurar a Praça do Abolição IV e na próxima segunda já quer entregar também o Memorial da Resistência, a Praça de Convivência e a parte externa do Teatro Dix Huit Rosado, garantindo assim o corredor cultural para o Pinto da Mei Dia, no dia 4 de junho de 2022

O prefeito Allyson Bezerra, vereadores e secretários inauguraram no final da tarde desta sexta-feira, 27, a revitalização da Estação das Artes Elizeu Ventania e convidou os moradores do Abolição IV para a inauguração da Praça naquela comunidade.

“Não tem mais lama, não tem mais poeira”, diz o prefeito Allyson Bezerra, comemora o prefeito Allyson Bezerra, observando que de agora em diante vai buscar atrair para Mossoró grandes eventos direcionar para o largo da Estação das Artes.

O espaço de 10 mil metros quarados ganhou piso do tipo intertravado, duas cisternas capazes de armazenar até 40 mil litros de água, rampas de acesso e o prédio da Estação das Artes foi revitalizado, junto com a mureta de proteção. “Antes era lama e poeira”, lembra o prefeito.





O investimento total da Prefeitura Municipal de Mossoró na revitalização da Estação das Artes foi de R$ 3,1 milhões. O que chamou atenção foi o tempo de execução da obra, que estava previsto para 8 meses na placa e terminou sendo executada em apenas 35 dias.

O prefeito Allyson Bezerra e o secretário Rodrigo Lima comemoram que as obras foram realizadas em tempo de realizar os shows do Mossoró Cidade Junina 2022 no local. Rodrigo Lima disse que teve dias que a empresa chegou a colocar 100 homens trabalhando na obra.

“Estamos recebendo a novidade com muita felicidade. Queremos dizer que está dentro do planejamento da gestão pública municipal. O objetivo principal é profissionalizar todos os espaços e equipamentos e neste momento estamos com muita felicidade recebendo o piso intertravado que garante a realização das festas do MCJ com toda a tranquilidade para as pessoas que estão aqui. Por exemplo, choveu agora há pouco, á agua escoou com facilidade, e não estamos na lama”, frisou o secretário Etevaldo Almeida, da Cultura, que também sobre a questão dos camarotes ao MH.





Na ocasião da inauguração da revitalização da Estação das Artes, o prefeito Allyson Bezerra convidou os moradores do Abolição IV para acompanhar a entrega da reforma da praça da comunidade. Há poucos dias ele entregou a Praça do Abolição III.

No início desta semana entregou a Creche do Bairro Vingt Rosado e nesta quinta-feira o Cras do Grande Alto São Manoel. Disse que antes de começar o MCH2022, quer inaugurar a restauração do Memorial da Resistência, a Praça de Convivência e a parte externa do teatro.

“Já digo aqui que o Pingo da Mei Dia, no dia 4, será realizado com toda a estrutura do Corredor Cultural funcional”, assegura o prefeito Allyson Bezerra.