É dinheiro do povo que retorna para beneficiar a população”, diz Allyson sobre Praça do abolição IV

Após mais de 16 anos de espera, a população do conjunto Abolição IV recebeu no fim da tarde deste sábado (28) a Praça Antônio da Graça Machado, localizada na avenida Presidente Costa e Silva, totalmente revitalizada e equipada. A obra foi mais uma das ações de reestruturação dos espaços públicos promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).



Segundo os próprios moradores do Abolição IV, a reestruturação da praça devolveu a eles o acesso ao lazer e ao esporte em um ambiente seguro e urbanizado. “A revitalização da praça foi um presente para todos nós moradores, porque há muito tempo aqui precisava desses reparos e a instalação dos equipamentos que antes não tinha, vai nos permitir fazer as atividades físicas. Antes, o piso não oferecia a menor condição para a gente fazer caminhada ou para as crianças brincarem”. O relato é da professora e moradora do Abolição IV Rita Fonseca.



Para a aposentada Edileuza Lopes, 70 anos, o novo espaço vai garantir a ela um local para praticar atividade física sem precisar pagar para usar os equipamentos. “Ficou tudo muito lindo e não vou mais nem pagar academia, vou fazer as atividades aqui na praça agora. Hoje eu vim cedo pra cá e vou ficar vindo todos os dias”, declarou.



A obra de revitalização da Praça Antônio da Graça Machado custou aproximadamente 670 mil reais e garantiu ao espaço: substituição do alambrado e restauração completa do piso da quadra; instalação das academias da primeira e da terceira idade; substituição do conjunto de iluminação dos postes e refletores; substituição dos bancos da praça e substituição do piso de passeio e adequação às normas de acessibilidade.

Além da instalação de abrigo de passageiros, dois quiosques com banheiros acessíveis. A aparência do espaço também foi implementado com arborização e serviços de paisagismo. “A Praça Antônio da Graça Machado é uma das maiores que nós temos em Mossoró com uma área de mais de 6 mil e seiscentos metros quadrados e aqui nós realizamos uma reforma e revitalização completa que está sendo entregue hoje para a população”, detalhou o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima.



A cerimônia de entrega da praça Antônio da Graça Machado, no conjunto Abolição foi presidida pelo prefeito Allyson Bezerra que ressaltou o cumprimento de mais um compromisso firmado com a população. “Estamos aqui realizando a entrega de uma obra que era aguardada há vários anos. A população está recebendo uma praça totalmente dentro das normas de acessibilidade muito b em equipa, uma das maiores de nossa cidade. É o dinheiro do povo de Mossoró que retorna em forma de obras para beneficiar a população”, Destacou o prefeito Allyson Bezerra. O evento contou com a presença do do secretário de Infraestrutura Rodrigo Lima, do presidente da Câmara Municipal de Mossoró Lawrence Amorim, vereadores, secretários, convidados e presença marcante da população do bairro.