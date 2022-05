Fátima autoriza construção do IERN em Campo Grande e segunda em Natal

Em Campo Grande, o projeto prevê investimento de R$ 9,46 milhões e a unidade em Natal a previsão é de R$ 8,28 milhões; as escolas técnicas, segundo a governadora Fátima Bezerra, serão entregues equipadas. "Só temos a agradecer ao Governo do Estado por este programa tão importante para todos nós", finaliza Bibi de Nenca.

A governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para construir a unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional Ciência, Tecnologia e Inovação (IERN), no município de Campo Grande/RN, e agendou para esta segunda-feira, 30, fazer o mesmo em Natal.

Em Campo Grande, o prefeito Francisco Eufrásio (Bibi de Nenca), destaca que a estrutura será erguida numa área de 8 mil metros quadrados na Rua Antônio Gondim, bairro São Pedro. Esta será a primeira das 12 unidades que serão construídas em todo o Estado.

O investimento é no valor de R$ 9,46 milhões, com prazo de conclusão das obras de 8 meses. A escola vai atender 1.400 alunos de Campo Grande e municípios vizinhos com cursos técnicos voltados à realidade e economia da região.

O prefeito ressaltou a importância da cidade vir a contar com ensino profissionalizante: "lembro que, quando adolescente, tive que me separar da família para morar em Natal para cursar a então Etfern, hoje IFRN”, diz Bibi de Nenca, que é engenheiro eletricista.

“Mas agora as novas gerações e nossa juventude poderão aqui mesmo ter a sua formação profissional, principalmente os filhos das famílias mais pobres que não têm condições financeiras para estudar fora”, acrescenta o prefeito, que está em seu terceiro mandato.

“Além disso, a escola será em agente para o desenvolvimento, como já vemos na área do entorno do local onde será construída o IERN. Só temos a agradecer ao Governo do Estado por este programa tão importante para todos nós", finaliza Bibi de Nenca.

Nesta segunda-feira (30), às 11h, em Natal, Fátima Bezerra assina a Ordem de Serviço para a construção do IERN, que funcionará no bairro do Bom Pastor, zona Oeste do município. O evento acontecerá na Rua Campos, do bairro Bom Pastor.

Os IERNs são Institutos Estaduais de Educação Profissional, inspirados nos modelos dos Institutos Federais de ensino, sendo construídos e mantidos pelo governo do estado, e integram o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP).

O investimento é de mais de R$ 8,28 milhões, e a previsão para entrega da obra é de aproximadamente 8 meses. A expectativa é que a unidade de ensino atenda a pelo menos 1.400 alunos e o início das aulas está previsto para 2023.

Sobre os IERNs, Fátima Bezerra declarou que "esta é uma escola de qualidade, de primeiro mundo, que vai formar nossos jovens para a vida. Teremos salas de aula, laboratórios, áreas de convivência e até um teatro que também funcionará como auditório", informou.

Ela acrescentou que os IERNs serão entregues em todo o Estado devidamente equipados, prontos para funcionar. "O Governo do nosso Estado tem compromisso, tem planejamento e trabalha para proporcionar cidadania, melhor qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social".