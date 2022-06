Veja quem são os artistas da terra que vão compor a programação do Pingo, Boca da Noite e Polo Estação

A Prefeitura de Mossoró inseriu na programação da 25ª edição do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ), vários artistas da terra. Neste ano, com retorno da festa em modo tradicional, o evento promete reunir multidões.

O Município divulgou neste domingo (29), algumas das atrações locais que farão parte da programação do MCJ 2022.

Para o maior bloco junino do Brasil, "Pingo da Mei Dia", foi confirmado a presença de Carol Melo, Beth e Jamir, Darlan Dias, Giannini Alencar, João Neto Pegadão, Nilson Viana, Mozão, Nataly Vox e Núzio Medeiros.

No Polo Estação das Artes, na antiga estação ferroviária do município, a animação será garantida pelos artistas João Neto Pegadão, Israel Ribeiro, Forró dos 3, Nilson Viana, André Luvi, André da Mata, Felipe Grilo, Alinne Reis, Giannini Alencar, Caroline Melo e Zé Lima.

Encerrando com chave de ouro o São João de Mossoró, no dia 25 de junho, os mossoroenses terão o prazer de receber no Corredor Cultural os artistas Davson Davis, Muny Santos, Lucas Lima, Aline Reis, André Luvi e Ewerton Linhares.

“O São João mais cultural do mundo valoriza os artistas da terra e dá oportunidade para novos talentos da música mossoroense. O "Mossoró Cidade Junina", a festa de todos os mossoroenses, está de volta”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

O prefeito ainda afirmou que, em breve, irá divulgar os nomes dos artistas mossoroenses que irão se apresentar nos Polos Cidadela, Cultura Popular, Adro da Igreja de São Vicente, Circo do Forró e Igreja São João.