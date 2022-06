MCJ 2022 terá câmeras de reconhecimento facial e equipes da Lei Seca

O plano de segurança pública para o período do Mossoró Cidade Junina 2022 conta com revistas físicas e câmeras de reconhecimento facial nos acessos aos locais dos eventos e patrulhamento nas ruas e nas rodovias federais e estaduais de acesso a Mossoró, com realização de exames de alcoolemia e trabalho de inteligência contra o tráfico de drogas.

O trabalho de segurança será realizado por 758 homens e mulheres e vai começar no final da tarde de sexta-feira, dia 3 de junho, com a interdição das ruas de acesso ao corredor cultural, local onde no sábado (4) será realizado o Pingo da Mei Dia, com arrastão pela Av Rio Branco.

As revistas serão realizadas nos locais de acesso aos polos do MCJ 2022. O monitoramento global será feito por 57 câmeras, sendo que mais da metade disto (32) equipamentos especiais interligados ao sistema de reconhecimento, interligado ao Sistema Penitenciário.

O secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), Cledinilson Morais, explicou que uma vez identificado um suspeito com mandados de prisão em aberto pelo sistema, as unidades do local são acionadas via CIOSP.

O secretário também mostrou à imprensa toda a área que terá os acessos fechados para que ocorra as revistas, trabalho que será feito pela Polícia Militar em parceria com a Guarda Municipal. A Polícia Civil vai está com duas delegacias preparadas para eventuais ocorrências.

Paralelo a este trabalho, os agentes municipais de trânsito também vão está atuando orientando como se locomover dentro da cidade e também coibindo abusos. “Vamos trabalhar orientando os motoristas e motociclistas, porém podendo também aplicar multas”, disse.

Além do patrulhamento das ruas, a Polícia Rodoviária de Trânsito, segundo o comandante Emerson, vai está realizando patrulhas intensificadas por várias equipes da Lei Seca nas rodovias estaduais de acesso a Mossoró, como as RNs 015 (Baraúna) e 013 (Tibau).

Rodrigo Fernandes, da PRF, explicou que nas rodovias de acesso a Mossoró (304, 405 e 101), terá o reforço de seis equipes, também orientando os motoristas e multando e apreendendo se necessário for. Ele acrescentou que o trabalho da PRF já começou.

O patrulhamento nas rodovias que cortam a região de Mossoró levou a PRF a apreender semana passada cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína. Existe indícios de que esta droga seria usada para abastecer Mossoró durante os eventos do MCJ2022.

O Corpo de Bombeiros

O comandante Cunha, do Corpo de Bombeiros, ressaltou que a instituição já está trabalhando na questão de fiscalizar a montagem das estruturas e em parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró para garantir uma estrutura de saúde adequada durante os eventos.

https://www.instagram.com/tv/CeLxEIUqIsO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=