Prefeito decide inaugurar as três obras do Corredor Cultural de uma só vez

Inauguração da Praça de Convivência, que estava previsto para acontecer no final da tarde desta segunda-feira, 30, ficou para ser realizada juntamente com a restauração do Memorial da Resistência e também da reforma da parte externa do Teatro Dix Huit Rosado, ainda esta semana

O prefeito Allyson Bezerra desistiu de inaugurar a Praça de Convivência, na Avenida Rio Branco, Centro, no final da tarde desta segunda-feira, dia 30 de maio de 2022.

Os assessores, vereadores e amigos chegaram a se fazer presente na Praça de Convivência, para receber o prefeito, quando receberam a notícia do Palácio da Resistência da desistência.

O prefeito optou por inaugurar a Praça de Convivência juntamente com a restauração do Memorial da Resistência e também das reformas da parte externa do Teatro Municipal Dix Huit Rosado.

Avisou, via Twitter, que vai fazer uma grande festa para inaugurar as três obras do Corredor Cultural de uma só vez. A maior obra do Corredor Cultura já ocorreu e foi entregue semana passada.

Trata-se da restauração completa da Estação das Artes Elizeu Ventania. Nesta obra, uma área de 10 mil metros quadrados receberam drenagem e um piso.