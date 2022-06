Assim como em edições anteriores, cooler e garrafas de vidro serão proibidos na Estação das Artes

O plano de segurança pública para o período do Mossoró Cidade Junina 2022 foi apresentado na última segunda- feira (30) pela prefeitura de Mossoró.

Revistas físicas e câmeras de reconhecimento facial nos acessos aos locais dos eventos, farão parte do plano montado pela prefeitura, além de patrulhamento nas ruas e nas rodovias federais e estaduais de acesso a Mossoró, com realização de exames de alcoolemia e trabalho de inteligência contra o tráfico de drogas.

O primeiro evento do MCJ 2022, o Pingo da Mei Dia acontece no próximo sábado (04), e um forte esquema de segurança será montado para o evento. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a entrada de cooler, assim como bebidas em garrafas de vidro, será liberada.

Em relação à entrada de bebidas no Polo Estação das Artes, a SESDEM seguirá as regras de segurança adotadas nas edições anteriores, onde foi estabelecido a proibição de entrada de cooler e bebidas em garrafas de vidro. Neste sentido, a secretaria orienta aos interessados que desejam consumir bebidas quentes dentro da Estação, que procurem armazenar suas bebidas em garrafas pet.

“É uma dúvida da população mas as caixas térmicas tipo cooler, as bebidas, serão liberados para o Pingo da Mei Dia e Boca da Noite, porém serão revistados pelas equipes de segurança, já nas festas da Estação das Artes, assim como na edição anterior, é proibido o uso de cooler e de garrafas de vidro, então já fica o alerta para que for frequentar as festas na estação, quem quiser beber sua bebida traga num recipiente de plástico que será permitida a entrada”, disse o secretário.

A região do entorno do Corredor Cultural será isolada a partir das 18h da sexta-feira (3), facilitando a logística para montagem de estruturas.