Acim se reúne com presidente da ALRN para tratar da 34ª edição da FICRO

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) recebeu nesta quarta-feira (1º), a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), que veio pedir apoio para a realização da 34ª edição da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) que será realizada na Estação das Artes Eliseu Ventania, de 3 a 6 de novembro.



A Feira, multisetorial que nos dois últimos anos foi realizada de forma virtual, por causa da pandemia da COVID-19, este ano volta a ser feita de forma presencial.



“Foi com muita satisfação que recebemos os dirigentes da ACIM para tratar da retomada presencial de um evento tão importante para a região Oeste e todo o Rio Grande do Norte. Garantimos o compromisso entusiasticamente de participar da FICRO que é a maior nesse setor em nosso Estado”, afirmou o presidente Ezequiel Ferreira.



Na oportunidade o presidente do Legislativo designou a diretora Administrativa e Financeira da Assembleia Legislativa, Dulcinéa Brandão que na próxima quarta-feira, às 10 horas, já vai se reunir com os dirigentes da ACIM, para delinear como será a parceria na FICRO.



“Sem dúvidas fomos muito bem recebidos pelo deputado Ezequiel que assegurou a participação da Assembleia Legislativa o que engradecerá mais ainda essa promoção, na volta presencial da FICRO que conta com a participação de industriais e comerciantes do Rio Grande do Norte e da Paraíba”, disse Nilson Brasil, presidente da ACIM.



De acordo com o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, José Carlos, a FICRO vai reunir representantes de 76 municípios do Rio Grande do Norte.



A deputada, mossoroense Isolda Dantas (PT) que também participou do encontro no gabinete da presidência do Legislativo disse ter ficado muito feliz pelo presidente da Casa ter manifestado o seu apoio, que será muito importante para a volta presencial da FICRO, que este ano chega a sua 34ª edição e voltando ao presencial. Também participou da reunião o ex-vereador de Mossoró, João Gentil.