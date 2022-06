“Vai melhorar e muito a mobilidade urbana”, diz a governadora sobre a restauração da Leste Oeste

Além das autoridades de Mossoró, a governadora Fátima Bezerra visitou as obras da Leste Oeste em companhia do secretário Gustavo Coelho, do diretor do Detran Jonaelson Pereira e da diretora do DER Natécia Nunes; Em contato com a imprensa, ela destacou que o investimento na Leste Oeste, de 1,2 milhão, faz parte de um pacote de 100 milhões em contratos para recuperar os trechos mais críticos das rodovias estaduais e que isto representa melhora na qualidade de vida, melhora na mobilidade urbana e consequentemente no desenvolvimento econômico e social

“Nós estamos aqui concluindo, pedindo inclusive a colaboração de São Pedro (risos), com relação a questão das chuvas, para que a gente possa concluir”, falou a governadora Fátima Bezerra sobre a restauração da Av. Dix Neuf Rosado (Leste Oeste), em Mossoró-RN, em contato com a imprensa.

Além das autoridades locais, governadora Fátima Bezerra visitou a obra de restauração da Av Leste Oeste ao lado do secretário de projetos Gustavo Coelho, o diretor do Detran, Jonielson Pereira e da diretora do DER, Natécia Nunes.

O investimento é de R$ 1,2 milhão. Esta obra, segundo a governadora, faz parte do pacote de obras do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para recuperar os trechos mais críticos de rodovias estaduais, onde estão sendo investidos cerca de R$ 100 milhões de reais.

Fátima Bezerra destacou que este investimento na leste oeste “significa qualidade de vida, porque esta restauração vai melhorar e muito a mobilidade urbana, consequentemente promover o desenvolvimento da cidade, não é uma via qualquer de jeito nenhum”, justifica.

“Graças a Deus estamos entregando este benefício a Mossoró, a região Oeste e ao povo do Rio Grande do Norte”, destaca a governadora, lembrando que esta restauração faz parte do programa estadual de restauração de trechos críticos, que nós estamos levando a efeito, onde nós estamos investimento mais de R$ 100 milhões de reais, fonte 100, recursos próprios”.



A ex-prefeita Fafá Rosado, que é filha do homenageado com seu nome neste trecho de rodovia estadual (Dix Neuf Rosado), agradeceu pela obra, mas acrescentou, em seu discurso, que queria agradecer mais. Queria agradecer como servidora pública estadual, por ter organizado as finanças do Estado e por ter colocado os salários dos servidores em dia.

A governadora diz ainda que os investimentos que agora está fazendo já deveriam ter sido feitos, e que isto não aconteceu devido a situação crítica do ponto de vista financeiro que assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2019, com 4 folhas em atraso, dívidas bilionárias devido ao desequilíbrio fiscal. Primeiro ela precisou arrumar as finanças do Estado.

Com sorriso no rosto, a governadora Fátima Bezerra disse que terça-feira da semana passada “nós quitamos a última parcela das folhas em atraso herdada da gestão anterior. "Não foi pouca coisa. Um bilhão de reais. Isto nos permite que agora a gente junte um dinheirinho para fazer investimentos. Repito, R$ 100 milhões de reais estamos investindo nos pontos críticos", destaca.