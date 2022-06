"Nós fizemos questão de preservar o projeto original", diz Allyson sobre revitalização do Corredor Cultural

O prefeito Allyson Bezerra, acompanhado de secretários e vereadores entregou no início da noite desta quinta-feira, 2, as obras de restauração da Praça de Convivência, do Memorial da Resistência e da primeira parte das obras no Teatro Municipal, antes do início do MCJ 2022, como havia assumido o compromisso quando iniciou as obras

O Corredor Cultural, instalado na avenida Rio Branco, está pronto para receber a população em geral e turistas que acompanharão a programação do Mossoró Cidade Junina 2022, o São João mais cultural do mundo. Na noite desta quinta-feira (2), o prefeito Allyson Bezerra realizou a entrega oficial dos serviços de revitalização da Praça da Convivência, Memorial da Resistência e restauração externa do Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

Foto: Allan Phablo (Secom/PMM)





A solenidade de entrega teve sua concentração na Praça da Convivência, espaço que recebeu agora a sua primeira grande reforma desde que foi inaugurado, em 2008. Os serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) contemplaram, no local, a substituição do piso; adequações de acessibilidade; revisão das instalações hidrossanitárias; reparo e substituição de manta em reservatórios.

E ainda: reforço das estruturas de concreto armado; recomposição das louças, divisórias e esquadrias nos banheiros; revisão das instalações elétricas; revisão de cobertura; recomposição do piso da calçada; substituição do piso tátil; pintura externa geral. Além disso, foram realizados reparos na parte interna dos quiosques, incluindo recomposição de pontos elétricos, esquadrias, gesso e pintura. O investimento na revitalização somou cerca de R$ 1,8 milhão.

“É um momento muito significativo para nós, enquanto gestores. Estamos fazendo a entrega oficial desses equipamentos, em articulação com a Secretaria de Infraestrutura. Nosso compromisso era entregar antes do Pingo da Mei Dia, e estamos entregando espaços liberados para circulação das pessoas, para que todos os artistas possam fazer suas intervenções ao longo do ano, e também para que a gente, enquanto gestão pública municipal, possa fomentar a arte e a cultura”, destacou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

No Memorial da Resistência de Mossoró (MRM), as obras realizadas pela gestão municipal garantiram infraestrutura adequada com plenas condições para que o local volte a receber turistas e população local. O espaço conta fatos históricos da cidade, com destaque para a resistência do povo de Mossoró ao bando de Lampião, em 1927. O investimento na reforma foi de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

O equipamento recebeu serviços como reforma do piso de passeio; substituição dos painéis históricos; revisão de toda instalação elétrica; substituição de todas as luminárias externas e internas; adequação às normas de acessibilidade; revitalização das paredes em tijolos aparentes; recomposição de assentos; reforma dos banheiros com substituição de todo revestimento, louças e revitalização das portas; substituição de aparelhos de ar-condicionado da sala de exposição; substituição de piso em madeira do mirante; pintura e arborização.

“Estamos muito felizes com a revitalização desses equipamentos, agora abertos ao público, em tempo hábil para o período do Mossoró Cidade Junina. Abertos não apenas para os mossoroenses, mas principalmente para os turistas conhecerem um pouco mais da nossa história, registrar esses momentos aqui na nossa cidade. É muito importante a revitalização dos nossos pontos turísticos”, pontuou a gerente executiva de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) de Mossoró, Izabelly Fernandes.

No Teatro Dix-huit Rosado, as obras de restauração desta primeira etapa contemplaram a remoção de todo revestimento antigo e instalação de um novo revestimento com uma área externa da fachada de 3.072,21 m², além de substituição do granito com uma área de 631 m² e instalação de rampas de acessibilidade. O palco de grandes espetáculos artísticos e culturais receberá ainda, na segunda etapa da reforma, manutenção de toda rede elétrica e hidráulica, novos sistemas de ar-condicionado, pintura, instalações cênicas, sistema de áudio e cobertura.

“Hoje é um dia muito importante para o Corredor Cultural. Nós estamos entregando importantes equipamentos, que é o Memorial da Resistência e a Praça da Convivência, e estamos também entregando todo o revestimento externo do Teatro Municipal Dix-huit Rosado, para que aconteçam os festejos juninos da melhor forma, com qualidade e conforto para a população”, relatou o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima.

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou, durante a solenidade, que a entrega dos equipamentos antes do início do Mossoró Cidade Junina foi um compromisso assumido com a população. “Estamos cumprindo com o nosso compromisso de entregar o Memorial da Resistência dentro do prazo, que o prazo era justamente antes do Pingo da Mei Dia, e está aqui entregue nesta quinta-feira. O Memorial conta a história de bravura, de resistência do povo de Mossoró, também possuindo agora acessibilidade completa, iluminação, completamente restaurado, com arborização”, disse, acrescentando:



“Está entregue também a Praça da Convivência completamente restaurada, completamente nova, com acessibilidade, iluminação nova, piso novo, pintura nova, com total condição para receber a população mossoroense, e entregue ainda a fachada externa do Teatro Municipal completamente nova. Nós fizemos questão de preservar o projeto original em todos esses equipamentos. Um grande destaque é a acessibilidade desses equipamentos, é um processo de inclusão que estamos fazendo”, concluiu chefe do Poder Executivo local.

Participaram da solenidade de entrega autoridades como a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), professora Cícilia Maia; o presidente da Câmara Municipal de Mossoró (CMM), Lawrence Amorim, e demais vereadores; o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Stênio Max; presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, Nilson Brasil; o empresário Jurandi Irineu, representando o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDILOJAS); secretários municipais e a primeira-dama do município, Cinthia Raquel. O evento contou ainda com apresentações de artistas locais.