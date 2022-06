Confira a programação completa MCJ; Fagner será a atração surpresa do dia 24 de junho

A Prefeitura de Mossoró divulgou nesta quinta-feira (2), durante a entrega de obras no Corredor Cultural, a programação completa do Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022.

A 25ª edição do evento acontece de 4 a 25 de junho, reunindo multidões. As festividades do São João de Mossoró começam neste sábado (4), com o “Pingo da Mei Dia”.

Durante a divulgação, na Praça de Convivência, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, aproveitou o momento e adiantou o artista Fagner como atração surpresa do MCJ 2022. O renomado artista cearense é esperado para o dia 24 de junho.

“PINGO DA MEI DIA”

A abertura do maior bloco junino do País ficará por conta da mossoroense Carol Melo, ao meio-dia. Em seguida, às 12h30, a dupla Beth e Jamir anima a galera no trio elétrico. O artista Darlan Dias sobe ao trio às 13h, trazendo ainda mais alegria para o Corredor Cultural.

Seguindo o cronograma, às 14h, o cantor Júnior Viana movimenta a galera com muito forró e alegria. Às 15h, a animação é garantida por Giannini Alencar. O baiano Bell Marques, assim como o cantor Nilson Viana, sobe ao trio às 16h. Logo após, tem o artista Mozão às 18h.

O pingo segue com Nataly Vox cantando sucessos do São João às 18h30. O cantor Núzio Medeiros será a penúltima atração do evento, subindo ao trio às 19h30. Fechando com chave de ouro o maior bloco junino do País, Kiko Chicabana deverá encantar o público, iniciando sua apresentação às 20h30.

“POLO ESTAÇÃO DAS ARTES”

Na antiga estação ferroviária do município, a animação é garantida pelos artistas Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró e João Neto Pegadão na abertura dos shows, no dia 9 de junho. Na sexta-feira (10), o público se encantará com Nilson Viana, Mari Fernandes e Nattan.

Sábado (11), será dia de curtir o São João de Mossoró com Limão com Mel, Israel Ribeiro, Bonde do Brasil e Eric Land. No Dia dos Namorados, Matheus e Kauan, André Luvi e André da Mata tocam sucessos e finalizam a primeira semana de shows na Estação.

A programação do polo volta na quinta-feira (16) com Toca do Vale, Forró dos 3 e Xand Avião. Sexta-feira (17), a galera curtirá o som de Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada em mais uma noite de shows na Estação das Artes. Alegrando o sábado (18), Alinne Reis, Taty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos.

Abrindo a terceira noite de shows, na quinta-feira (23), o cantor e compositor Zé Lima, Carol Melo, Thyalis Martins e Alceu Valença cantam e encantam na Estação das Artes. Fechando com chave de ouro as festas no polo Estação, Fagner, Lagosta Bronzeada, Felipe Grilo e Bartô Galeno fazem a festa no dia 24 de junho.

“POLO CIDADELA”

Na Cidadela, tem programação para toda família. Além do comércio com infinidades de comidas juninas, a população curte um bom som, com programação totalmente desenvolvida por artistas locais.

Confira programação:

Quinta-feira (9)

Palco 1: Manu Souza e Samba Mix.

Palco 2: Gabriela Mendes e Felipe Costa.

Sexta-feira (10)

Palco 1: Gabriel Lima e Caixa Pop.

Palco 2: Juninho Voice e Jonh Modão.

Sábado (11)

Palco 1: Symara Tâmara, Banda Alfredo e os Caras; Werick Mendes.

Palco 2: Carol Melo, Kakau Monteiro e Pagode Koisa Nossa.

Domingo (12)

Palco 1: Netinho Santos e Banda Disco de Vinil.

Palco 2: Forró do Severo e Henrique Morais.

Quarta-feira (15)

Palco 1: Carlos Júnior, Frequência 2 e Cacá Mendonça.

Palco 2: Analu, Sertão Raízes, Bruno Martins e Banda.

Quinta-feira (16)

Palco 1: Toca-fita de Corcel e Kelly Lira.

Palco 2: Forrozão Puxa Papa e Dayvd Almeida e Banda.

Sexta-feira (17)

Palco 1: Elas Cantam Brega e Ragganorte.

Palco 2: Jackson Menezes e Gigantes do Arrocha.

Sábado (18)

Palco 1: Xandão e Klebinho

Palco 2: Ana Paula, Nilson Viana e Forrozão de Antigamente.

Domingo (19)

Palco 1: Bartozinho Galeno e Rubens Bruno.

Palco 2: Guto Fortunato; Carlinho Nave e Banda.

Quinta-feira (23)

Palco 1: Marcos Júnior e Banda e Banda 2 Takes.

Palco 2: Banda Swing da Cor e Nataly Vox.

Sexta-feira (24)

Palco 1: Nida Lira e Banda Cadillac Vip.

Palco 2: Banda Farra de Casal e Renata Falcão.

Sábado (25)

Palco 1: Coisa Luz e Ultimato Pop Rock.

Palco 2: Maykon Miller e Forró dos Contatinhos.

“POLO CIRCO DO FORRÓ”

O Circo do Forró, montado ao lado da Estação das Artes, mantém a tradição com muito forró pé-de-serra. O polo movimenta o Mossoró Cidade Junina com o toque da sanfona, zabumba e triângulo. Em 2022, no São João mais cultural do mundo, a animação está garantida pelos artistas da terra.

Quinta-feira (9)

Banda Forró Sem Nó

Alex do Acordeon

Rodrigo do Acordeon

Sexta-feira (10)

Tião Mart

Rodrigo do Acordeon

Sábado (11)

Alzinete Di Oliveira

Boy do Arrocha

Banda Forró Sem Nó

Domingo (12)

Forró do Buchinho

Analu

Quinta-feira (16)

Forró do Azunhado

Tião Mart

Alex do Acordeon

Sexta-feira (17)

Carlinho Nave e Banda

Doidinho Show

Sábado (18)

Banda Forró Sem Nó

Rodrigo do Acordeon

Forró do Buchinho

Quinta-feira (23)

Tião Mart

Gigantes do Arrocha

Sexta-feira (24)

Forró do Buchinho

Boy do Arrocha

“Anima Chuva”

Antes do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, os artistas mossoroenses mostrarão seus talentos no adro da Capela de São Vicente. Os mais diversos estilos musicais animarão o público que aguarda o início do espetáculo que conta a história da invasão do ‘Bando de Lampião” em 1927.

Quinta-feira (9)

Banda Sinfônica Artur Paraguai

Sexta-feira (10)

Mozart Max

Sábado (11)

Coreografia Cidade Junina; Encontro de Violão Infantil

Domingo (12)

Alex do Acordeon

O Príncipe do Forró

Quinta-feira (16)

Gaby Viegas

Sexta-feira (17)

Fabiano Show

Sábado (18)

Alzinete Di Oliveira

Domingo (19)

Marcelo Alexandre

Quinta-feira (23)

Nida Lira

Sexta-feira (24)

Diogo Cruz

ESPETÁCULO "CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ"

O espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, que conta a história de bravura e resistência do povo mossoroense contra a invasão do bando de Lampião, estreará no dia 9 de junho. As apresentações acontecerão nos dias 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23 e 24 de junho, continuamente às 21h, no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro.

“BOCA DA NOITE”

Encerrando o São João no município, no dia 25 de junho, os mossoroenses terão o prazer de receber no Corredor Cultural, durante o “Boca da Noite”, os artistas Davson Davis, Muny Santos, Lucas Lima, Aline Reis, André Luvi e Ewerton Linhares.