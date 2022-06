Recapeamento asfáltico do trecho urbano da RN-177, em Pau dos Ferros, é entregue

Com agenda dedicada à infraestrutura viária e ao Programa Nova Escola Potiguar, a governadora Fátima Bezerra entregou nesta quinta-feira (02) o recapeamento asfáltico da Rua São João, trecho urbano da RN-177, em Pau dos Ferros, encerrando o segundo dia da visita ao Oeste.

Na restauração do piso, recapeamento, sinalização horizontal e vertical e melhorias do acesso à BR-405 foram investidos R$ 2 milhões, recursos do tesouro estadual. A recuperação da São João faz parte de uma parceria entre governo e prefeitura que viabilizou o plano municipal de urbanização do bairro São Benedito.

Para mostrar a importância das obras, a prefeita Marianna Almeida exibiu um vídeo com o antes e o depois das melhorias realizadas.

"É muita honra pra mim estar aqui fazendo essa entrega histórica, um marco da cidade. Estamos entregando hoje um grande benefício para a população de Pau dos Ferros", afirmou a prefeita, ao agradecer à governadora pelos compromissos assumidos e cumpridos. "Fica a minha gratidão e a do povo de Pau dos Ferros. Esse era um sonho dos moradores do bairro São Benedito", completou.

Ao citar as medidas de saneamento das finanças estaduais, Fátima Bezerra disse que os investimentos governamentais em infraestrutura e outros setores estratégicos tendem aumentar a partir de agora no RN.

A governadora adiantou mais três outras iniciativas destinadas a Pau dos Ferros: a reforma da Escola 4 de Setembro, a recuperação do batalhão da PM e a construção da sede do Corpo de Bombeiros.

"Só sossegarei quando a reforma do 4 de Setembro estiver concluída. Essa escola diz muito da história de vocês. Por ali passaram gerações e gerações."

Secretário Estadual do Planejamento e das Finanças, Aldemir Freire lembrou que o recapeamento da São João é mais uma entre muitas ações do governo Fátima que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento e o protagonismo de Pau dos Ferros como cidade-polo da região.

"Uma coisa que nunca esqueci foi quando, em plena crise da pandemia, vimos aviões trazendo pacientes de Natal para o Hospital Regional de Pau dos Ferros. Quando foi que nós, que moramos nessa região, vimos isso? Nunca. Antes era o contrário: tínhamos ambulâncias levando pacientes do interior do Estado para a capital, mas no seu governo esse fluxo foi invertido, fruto dos investimentos na Saúde."

Pela manhã, em Mossoró, Fátima esteve na Avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado, que ganhou asfalto novo. A Leste-Oeste, como é conhecida, liga o Centro da cidade aos bairros onde estão localizados os campi universitários da UERN, UFERSA e IFRN e o Hospital da Mulher, que será inaugurado até o final do ano.

Na área da Educação, a governadora assinou ordem de serviço para construção de uma unidade do Instituto Estadual de Educação Profissional do Rio Grande do Norte (IERN) em Alexandria, entregou as reformas de duas escolas - uma em Tenente Ananias e outra em Marcelino Vieira - e anunciou reformas e obras de manutenção em outras quatro.

"Estamos construindo o futuro", disse a governadora, saudando o educador Paulo Freire. Nesta sexta-feira (03) será emitida a ordem de serviço do IERN de Umarizal.

MALHA VIÁRIA

O Rio Grande do Norte tem 3.484 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas, 480 deles sob o domínio do 6º Distrito Rodoviário de Pau dos Ferros.

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 100 milhões em melhorias da rede viária, dos quais R$ 55 milhões do Plano de Restauração de Trechos Críticos das Rodovias Estaduais, cujo foco são os locais que não comportam mais tapa-buracos.

Nesse caso, as bases de sustentação da estrada são reconstruídas para colocação de uma nova camada de asfalto.

Além disso, o governo está investindo R$ 73 milhões na reconstrução da RN-233, com recursos do Governo Cidadão, via empréstimo junto ao Banco Mundial. Os 42 quilômetros do trecho que interliga duas BRs - 304, em Assu, à 226, em Triunfo Potiguar - serão totalmente reconstruídos.

A estrada terá padrão rodovia federal. Ficará mais larga para comportar o tráfego pesado de caminhões. A RN é um importante corredor de escoamento da produção agrícola e industrial do Vale do Açu e da região salineira do Rio Grande do Norte para o Oeste potiguar, Jaguaribe cearense, Sul e Sudeste do País, além de facilitar o comércio e o deslocamento de pessoas entre essas regiões.

Acompanharam a governadora Fátima Bezerra, os secretários de Comunicação, Daniel Cabral; de Infraestrutura, Gustavo Coelho; da Educação, Getúlio Marques; do Planejamento, Aldemir Freire; do Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato; os secretários adjuntos do Gabinete Civil, Socorro Batista; da Infraestrutura, Gaspar Pereira, e do Planejamento, Pedro Lima; a diretora do DER, Natécia Nunes, Janielson Pereira (Detran), André Nunes (Igarn), a diretora da 15ª Regional de Educação e Cultura, com sede em Pau dos Ferros, Maria Aparecida Vieira; a diretora-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), Lúcia Sampaio.

Participaram, ainda, a prefeita e o vice de Pau dos Ferros, Marianna Almeida e Renato Alves, e os prefeitos de Luís Gomes, Carlos Augusto de Paiva (Tututa), de Major Sales, Maria Elcie; de Água Nova, Ronaldo Souza; vereadores de Pau dos Ferros Francisca Itacira Aires (Bolinha), Jose Alves Bento (Galego do Alho), Deusivan dos Santos, professora Aldacéia Chagas, Gutemberg Bessa (Gugu Bessa), e o ex-prefeito Neto da Emater.