“Hoje não temos casos graves, nem internados”, diz diretor da UPA do BH

O diretor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Raimundo Benjamim Franco, do bairro Belo Horizonte, João Batista Andrade, afirma que é falsa a informação de que a unidade está lotada de casos de Covid 19.

Circulou esta semana, a informação de que a UPA estava superlotada inclusive com internações de pessoas com covid. O diretor explica que não tem ocupação de casos de Covid na UPA, e que tanto a procura como as testagens positivas para a doença seguem dentro da normalidade.

“Não procede, não temos ninguém internado até o momento na UPA do BH, não temos nenhum funcionário com Covid, até aqui tudo tranquilo’, afirmou.

Segundo João, dos 47 testes realizados nesta sexta-feira (03), apenas 11 foram positivos para a doença. “Por aqui, as testagens seguem dentro da normalidade. As pessoas precisam entender que a Covid não vai embora e portanto não procede a informação que a UPA está lotada, hoje não temos casos graves, nem pessoas internados”, frisa.



O diretor afirma ainda que a testagem para a covid 19 acontece de segunda a segunda na UPA, “O paciente faz a notificação para ser atendido pelo médico, passa pelo centro de testagem, se o teste der positivo, já passa pelo médico e recebe todas as orientações e se der negativo é liberado”, explica.



O diretor alerta para que a população compareça as Unidades Básicas de Saúde para completar o esquema vacinal “É muito importante que as pessoas possam se vacinar, principalmente nesse período, completar seu ciclo vacinal com a primeira, segunda e terceira dose e ter os cuidados que a gente sempre vem tendo”, finalizou.