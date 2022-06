Bombeiros liberam realização do Pingo da Mei Dia; documentação foi entregue semana passada

A documentação referente ao projeto do evento foi entregue ao Corpo de Bombeiros desde semana passada. A mesma passou por análise técnica pela instituição e foi aprovada, resultado da organização e planejamento da gestão municipal com o evento. O Pingo da Mei Dia abre os festejos do Mossoró Cidade Junina 2022, a partir deste sábado, dia 4 de junho.

O Corpo de Bombeiros liberou na manhã desta sexta-feira (03), a realização do Pingo da Mei Dia, que abre os festejos do Mossoró Cidade Junina 2022, a partir deste sábado, dia 4 de junho.



A documentação referente ao projeto do evento foi entregue ao Corpo de Bombeiros desde semana passada. A mesma passou por análise técnica pela instituição e foi aprovada, resultado da organização e planejamento da gestão municipal com o evento.



O Mossoró Cidade Junina, evento mais esperado do mossoroense, começa amanhã a partir das 12h no Corredor Cultural. Conta este ano com extensa programação com shows de artistas locais e nacionais, apresentações culturais, ressaltando a cultura popular e história do município.