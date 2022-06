Começa o maior MCJ de todos os tempos com Bel Marques no Pingo da Mei Dia

O São João mais cultural do mundo começa oficialmente neste sábado (4), pontualmente às 12h, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”, que promete levar uma multidão à avenida Rio Branco. O Mossoró Cidade Junina 2022 será aberto pelo prefeito Allyson Bezerra. Após a solenidade, o chefe do Executivo local concede entrevista coletiva à imprensa no Memorial da Resistência.



A concentração das autoridades, secretários municipais, vereadores, jornalistas e convidados acontecerá também no Memorial, a partir das 11h. Concluído o cerimonial de abertura, a primeira atração do “Pingo”, a cantora local Carol Melo, sobe ao trio para iniciar a extensa programação musical deste sábado (4).



Em seguida, às 12h30, tem início o show da dupla Beth e Jamir. O artista Darlan Dias sobe ao trio às 13h, animando ainda mais o Corredor Cultural. Seguindo o cronograma, às 14h, o cantor Júnior Viana movimenta a multidão. Às 15h, a alegria é garantida por Giannini Alencar.



O baiano Bell Marques, assim como o cantor Nilson Viana, sobem ao trio às 16h. Logo após, tem o artista Mozão às 18h. O “Pingo” segue com Nataly Vox cantando sucessos do São João às 18h30. O cantor Núzio Medeiros será a penúltima atração do evento, subindo ao trio às 19h30. Fechando a agenda de shows do maior bloco junino do país, Kiko Chicabana inicia sua apresentação às 20h30, seguindo até as 22h.



Segurança



Para garantir a tranquilidade dos mossoroenses e turistas que irão curtir o “Pingo da Mei Dia”, mais de 750 agentes da segurança pública do Estado e do Município estarão presentes no evento neste sábado (4). A Prefeitura também definiu oito entradas para a área da festa, na intenção de impossibilitar a entrada de armas e materiais ilícitos.



O forte esquema de segurança contará ainda com o uso de tecnologia avançada, com oito câmeras de identificação facial espalhadas pelo Corredor Cultural. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a entrada de cooler, assim como bebidas em garrafas de vidro, será liberada.



Saúde



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também estará presente no “Pingo”, com uma Unidade Temporária para Pronto Atendimento na Praça de Eventos, equipamento localizado no Corredor Cultural. A secretária Morgana Dantas informa que a estrutura realizará diversos procedimentos.



“Nós poderemos fazer nessa unidade suturas, atendimentos a pacientes graves, como parada cardiorrespiratória, atendimento a vítimas de acidentes, de violência até que a gente faça a transferência caso seja necessário para uma unidade hospitalar”, disse.



A titular da SMS destaca ainda que a unidade contará com uma equipe médica formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. “Todos esses profissionais estarão preparados para realizar esses atendimentos na unidade. Vamos ter também duas do Samu e outras duas do Corpo de Bombeiros, totalizando quatro ambulâncias preparadas para fazer o socorro rápido, como também dezenas de bombeiros estarão percorrendo todo o percurso”, concluiu.