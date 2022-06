“Bell, valeu a pena demais!”, disse o prefeito durante o Pingo da Mei Dia

O prefeito estava fazendo referência a todo o esforço para garantir segurança e estrutura para a realização do Pingo da Mei Dia, que abre o MCJ 2022, com shows de cantores da terra, regional e do cantor Bell Marques, que disse que o evento, diante de sua grandiosidade, vai ficar na história de Mossoró.

“Bell, valeu a pena demais!”. Palavras do prefeito Allyson Bezerra, em cima do trio elétrico do cantor Bell Marques, no Corredor Cultural (Av. Rio Branco) em Mossoró, fazendo referência ao público do Pingo da Mei Dia, que abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina 2022.





A esta altura do Pingo da Mei Dia já havia gente disputando espaço em todos os cantos do Corredor Cultural, inclusive autoridades como a governadora Fátima Bezerra, deputados estaduais, federais e até ex-ministros que se deslocaram para ficar perto de seus eleitores.

No início da festa, Mossoró foi banhada por uma grande chuva, mas que quando passou, a multidão se deslocou para o Centro de Mossoró. Haviam pessoas de todas as partes do Estado e de estados vizinhos, que vieram a capital do oeste curtir o retorno dos festejos juninos.

"O momento é de celebrar o retorno das atividades artísticas e culturais, garantindo a segurança e a paz para potencializar toda a cadeia da cultura do município de Mossoró", afirmou a governadora Fátima Bezerra, acompanhada com a deputada Isolda Dantas.

Foto: Elisa Elsie





A governadora destacou que está investindo cerca de R$ 800 mil para pagar diárias operacionais para os policiais trabalharem no MCJ 2022. São mais ou menos 300 homens por noite. “Estamos dando todas as condições necessárias”, assegura.

Já o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, junto com os secretários municipais trabalha intensamente há pelo menos dois meses, para garantir o espaço, a segurança e a estrutura necessária para realizar o evento mais esperado do município nos últimos dois anos.

A Estação das Artes e seu largo de eventos foi totalmente restaurada, tendo o largo de eventos ganho um piso numa área de 10 mil metros quadrados. A obra que estava prevista de ser concluída em 8 meses, foi concluída e entregue em 36 dias.





O Teatro Municipal teve as obras aceleradas e parte do trabalho na área externa já foi concluída. O restante da parte externa e os trabalhos necessários na parte interna, segundo relatou o secretário Etevaldo Almeida, de Cultura, até o final de 2022.

A Praça de Convivência e o Memorial da Resistência também foram restaurados em tempo recorde, tudo para garantir, segundo o prefeito Allyson Bezerra, um espaço bonito e bem estruturado para receber os visitantes no período de 4 a 25 de junho em Mossoró.

Também foi elaborado um plano de segurança, prevendo revista em todos que cheguem no Pingo da Mei Dia. “Fui revistado duas vezes e isto me fez me sentir mais seguro”, destaca Togo Ferrari, em entrevista a Rádio Difusora de Mossoró que cobriu todo o evento. Assim como Togo, milhares compareceram ao corredor cultural.





Além do plano de segurança, que contou com reforço das forças de seguranças federais e do Governo do Estado, o prefeito Allyson Bezerra também destaca a estrutura providenciada pela Secretaria de Saúde, Morgana Dantas, para todo o período do MCJ 2022.

O MCJ é um evento dividido em polos. O Polo das Quadrilhas Juninas começou nesta sexta-feira, com a escolha do Rei e da Rainha da festa. Nos próximos dias, começam as apresentações. O segundo polo é espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.

Já no Polo da Estação das Artes Elizeu Ventania foi montado uma enorme estrutura onde serão realizados shows e este ano está previsto apresentações com cantores de renome nacional, como Wesley Safadão e Xand Avião, além de várias atrações regionais e locais.

Em entrevista a Rádio Difusora de Mossoró, nos programas Cidade em Debate e Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, o prefeito Allyson Bezerra defendeu os investimentos no evento, explicando que o que se aplica de recursos públicos retorna em dividendo a população.

Confira aqui entrevista na Rádio Difusora de Mossoró.





No início da noite deste sábado, 4, o prefeito Allyson Bezerra agradeceu aos servidores do município que se esforçaram para garantir a realizando de um grande evento, com muita alegria e sem qualquer problema estrutural, inclusive com segurança .