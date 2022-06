"O momento é de celebrar o retorno das atividades artísticas e culturais", diz Fátima

Maior destino turístico do Estado no período de São João, Mossoró deu início aos festejos juninos neste sábado (4), pontualmente ao meio-dia, com milhares de pessoas no Corredor Cultural na avenida Rio Branco. De volta ao formato presencial, o “Pingo da Mei Dia” era um dos momentos mais aguardados do "Mossoró Cidade Junina" 2022, e contou com a presença da governadora Fátima Bezerra.

Maior destino turístico do Estado no período de São João, Mossoró deu início aos festejos juninos neste sábado (4), pontualmente ao meio-dia, com milhares de pessoas no Corredor Cultural na avenida Rio Branco. De volta ao formato presencial, o “Pingo da Mei Dia” era um dos momentos mais aguardados do "Mossoró Cidade Junina" 2022, e contou com a presença da governadora Fátima Bezerra.

"O momento é de celebrar o retorno das atividades artísticas e culturais, garantindo a segurança e a paz para potencializar toda a cadeia da cultura do município de Mossoró", afirmou a chefe do poder Executivo estadual. “Isso também significa geração de emprego e renda”, lembrando que o evento atrai turistas do estado e de outras cidades do país.

Após duas edições virtuais por causa da pandemia de covid, o bloco junino de maior tradição do país reuniu artistas locais e nacionais. Todo o planejamento para segurança dos foliões foi feito pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

Com o objetivo de garantir a manutenção da tranquilidade e da ordem no Mossoró Cidade Junina, o Governo do Estado está oferecendo reforço extra para a segurança pública na cidade. Serão mais de 300 agentes de segurança por dia, entre policiais militares, policiais civis e bombeiros militares trabalhando durante o período junino. Ao todo, levando-se em consideração todos os dias de evento, mais de 3 mil agentes de segurança trabalharão na festa.

“Estaremos dando todas as condições necessárias para nosso efetivo prestar a melhor assistência e segurança”, pontuou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do RN, coronel Monteiro Júnior. Mais cedo, a governadora levou uma mensagem de agradecimento aos profissionais bombeiros militares que vão atuar na segurança dos foliões.

Em razão da dimensão do evento, o Governo do RN destinará mais de R$ 800 mil para investimento em diárias operacionais para os agentes de segurança pública que irão atuar no evento. Além dos efetivos ordinários e extraordinários da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, as ações na cidade irão acontecer de forma integrada com as instituições municipais.

Quanto ao trabalho da Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, nos 11 primeiros dias de evento serão empregados 250 policiais em trabalho extraordinário, além do efetivo já existente na cidade, oriundo do 2º e 12º Batalhões.

Responsável pelas ações investigativas, a Polícia Civil terá três plantões funcionando nos dias de festa. No local do evento, uma delegacia móvel terá equipe completa de 7 policiais, com agentes, escrivães e delegados, para a lavratura de procedimentos imediatos. Um outro plantão, localizado na Delegacia Regional de Mossoró, ficará responsável pelos procedimentos da Lei Seca e terá uma equipe com 5 policiais. O terceiro ponto estará localizado na Delegacia de Plantão, onde uma equipe com 8 policiais ficará responsável pelas demais ocorrências na cidade.

Para dar suporte estrutural ao evento, o Corpo de Bombeiros Militar terá atuação significativa no Mossoró Cidade Junina 2022. Nesse primeiro dia de evento, onde tradicionalmente é realizado o "Pingo da Mei Dia", a corporação terá um efetivo de 200 bombeiros em ação, incluindo 147 alunos soldados que serão formados ainda este mês. Para o decorrer do evento, o Corpo de Bombeiros estima a participação diária de 40 militares envolvidos com as ações.

Além dos já citados, participaram da abertura do Mossoró Cidade Junina os secretários Aldemir Freire (Seplan), Daniel Cabral (Comunicação), Alexandre Lima (Sedraf) e Socorro Batista (GAC). Os deputados federais Natália Bonavides e Walter Alves, a deputada estadual Isolda Dantas e o deputado estadual Francisco do PT.