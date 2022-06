Bell Marques elogia organização do “Pingo da Mei Dia”; evento reuniu mais de 200 mil pessoas

O maior bloco junino do País, "Pingo da Mei Dia", abriu neste sábado (4) a programação do Mossoró Cidade Junina 2022. A organização do evento foi bastante comentada pelos mossoroenses e turistas. Uma das principais atrações do evento, o cantor Bell Marques, elogiou a festa.

Do trio elétrico, o baiano disse que em toda sua trajetória, foi a primeira vez que viu uma festa, com potencial do “Pingo da Mei Dia”, com tanta organização e tranquilidade. Segundo os organizadores do MCJ, mais de 200 mil pessoas participaram do evento.

“Estou aqui impressionado, rodei a cidade inteira, juro por Deus, nunca vi uma festa tão grande como essa, tão alegre quanto essa, tão organizada e tão em paz quanto esta. Sem confusão nenhuma, zero. Mossoroenses, vocês estão de parabéns. Festa linda”, parabenizou o artista.

O “Pingo da Mei Dia” contou com a participação de Bell Marques, Kiko Chicabana Júnior Viana, Carol Melo, Beth e Jamir, Darlan Dias, Giannini Alencar, João Neto Pegadão, Nilson Viana, Mozão, Nataly Vox e Núzio Medeiros que garantiram a alegria dos turistas e mossoroenses no Corredor Cultural.