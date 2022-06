Caern prorroga serviço de troca de equipamentos elétricos no poço 11, em Mossoró

O P11 é responsável pelo abastecimento dos Abolições I e II, parte de Santo Antônio e de Nova Betânia. Segundo a companhia, o poço será realizado na quinta-feira (9). Até lá, esses bairros estão sendo abastecidos com água da adutora Jerônimo Rosado. A Caern também informou que o poço 19 já está em funcionamento desde o início da noite deste domingo (5) e o 30 desde a sexta-feira (3). Após o religamento dos poços, são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento em todas as áreas.