“Mossoró Vacina” vai intensificar aplicação da D4 contra a Covid-19 nesta semana

A campanha “Mossoró Vacina” continua nesta semana nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas zonas urbana e rural do município, além dos pontos extras disponibilizados pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desde a semana passada, Mossoró iniciou a aplicação da 4ª dose para a população de 50 anos ou mais e para os trabalhadores da Saúde que tomaram a 3ª dose (dose de reforço) há 4 meses.

Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações do município, informou que teve uma boa procura no primeiro dia de vacinação da segunda dose de reforço para esse público.

“A gente iniciou na sexta-feira a aplicação da quarta dose para esse novo público. Tivemos uma boa procura por pessoas tomando a quarta dose e acredito que nesta semana ela vai se intensificar”.

Além das unidades de saúde, a vacinação contra a Covid-19, sarampo e Influenza ocorre nesta semana na Universidade Potiguar (UnP) e na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN).

Na UnP a vacinação ocorre na terça-feira (7) e quarta-feira (8). O horário é das 8h às 21h. Na terça e na quinta-feira (9) a imunização ocorre na FAEN/UERN das 8h às 16h.