Ufersa publica edital com 6 vagas para professor efetivo; salários de até R$10 mil. São cinco vagas para o Campus Angicos e uma vaga para o Campus Sede, em Mossoró, conforme os perfis dos candidatos e os regimes de trabalho estabelecidos. Os salários variam entre R$ 2.917,95 e R$ 10.076,18. Entre as áreas de atuação esperadas pelo candidato, estão Licenciatura em Matemática, Engenharia de Produção e Licenciatura em Pedagogia. As inscrições começam no dia 15 de junho e vão até 11 de julho na página da Comissão Permanente de processo Seletivo (CPPS) no Portal Ufersa.