Pingo da Mei Dia: PMM quita cachês de artistas que se apresentaram no evento

A Prefeitura Municipal de Mossoró efetuou nesta segunda-feira (06), o pagamento de todos os artistas que se apresentaram no Pingo da Mei Dia, evento que abriu os festejos do Mossoró Cidade Junina 2022, no último sábado, dia 4 de junho.

O pagamento efetuado demonstra, mais uma vez, a organização e planejamento do Poder Executivo Municipal em relação ao grande evento, que levou mais de 200 mil pessoas ao Corredor Cultural.

Todos os artistas foram pagos. São eles: Bell Marques, Chicabana, Júnior Vianna, Gianinni Alencar, Nataly Vox, Núzio Medeiros, Nilson Viana, Beth e Jamir, Carol Melo, Darlan Dias, João Neto Pegadão e Mozão.