Festival de quadrilhas Juninas começa sexta-feira (10), na Arena Deodoete Dias

Um dos polos mais aguardados do Mossoró Cidade Junina 2022, é o Festival Independente de Quadrilhas Juninas, que começa na próxima sexta-feira (10), na Arena Deodete Dias, instalada no Corredor Cultural.

O festival tem como proposta promover as modalidades de quadrilhas juninas do município e de outros estados do Nordeste.

Nesta sexta, a partir das 19h, se apresentam na Arena Deodete Dias o “Festival Melhor Idade” e “Festival da Colheita”, com apresentações de grupos do Assentamento Jurema, Fazenda São João e Jucuri, zona rural de Mossoró.

No sábado (11), é a vez da categoria Estilizado/Tradicional adulto municipal, um dos momentos mais esperados do festival. O público vai conferir as apresentações da CIA Junina Lume da Fogueira, Junina Boneca de Pano e Luar de Prata. Apenas as quadrilhas juninas com sede em Mossoró podem participar do concurso em nível municipal.

Já no domingo (12), entram na Arena as quadrilhas na categoria Estilizado/Tradicional infantil municipal.

O município ampliou as categorias e premiações. O concurso rei e rainha, que antes contemplava apena o 1º lugar, agora premia a 2ª e 3ª colocação, beneficiando e valorizando os quadrilheiros que vão participar do Mossoró Cidade Junina 2022.

Ainda dentro da programação do Festival de Quadrilha, estão apresentações das categorias: Estilizado/Tradicional adulto estadual e Interestadual, que reúne grupos juninos do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Maceió e Ceará.

O festival reunirá mais de 90 apresentações, sendo 18 na categoria municipal; 34 na categoria estadual; 40 na categoria interestadual, que vão abrilhantar a Arena das Quadrilhas de 10 a 24 de junho.