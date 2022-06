“A Estação das Artes terá pela primeira vez um grandioso e moderno palco”, diz Etevaldo Almeida

As estruturas do palco do Polo Estação das Artes ganham forma com modelo que traz a personalização da atualidade, com estruturas em LED e geometrias referenciando um contexto inovador e tecnológico.

O layout foi idealizado para trabalhar de acordo com as apresentações, com painéis de LED e luzes que modelam um cenário integrado com as atrações.

Titular da Secretaria de Cultura, Etevaldo Almeida evidencia que o evento está sendo executado de forma organizada, seguindo todo planejamento para o sucesso da festa. O secretário da ênfase que o projeto manteve a identidade da festa, adicionando as tradicionais bandeirinhas juninas, cores e formas geométricas que revelam e somam as características do São João.

“A Estação das Artes terá pela primeira vez um grandioso e moderno palco com cenografia de elementos juninos e painéis de LED, que é um marco na história do “Mossoró Cidade Junina”. Uma estrutura de grandes festivais para população mossoroense e turistas que virão para nossa cidade. Nossos artistas da terra terão oportunidade de se apresentar no mesmo palco e estrutura dos artistas nacionais”, destacou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

As apresentações na antiga estação ferroviária do município iniciam pontualmente às 20h desta quinta-feira (9). A animação está garantida com a presença de grandes artistas locais e nacionais: Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró e João Neto Pegadão.