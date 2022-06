Liga Mossoroense segue com campanha para equipar sala de novo Acelerador Linear

Com o novo equipamento, a instituição tem a expectativa de dobrar o número de pacientes atendidos na radioterapia. “A ideia surgiu com a necessidade de melhorias físicas em nossa sala que irá abrigar o novo Acelerador Linear da Varian, adquirido recentemente pela nossa instituição. A sala precisa de uma reforma e melhorias no piso, bem como aquisição de alguns móveis”, explica Geison Freire, Diretor Médico e Radioterapeuta da LMECC.