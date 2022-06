“Chuva de Bala no País de Mossoró” espetáculo estreia nesta quinta-feira, 9. Na 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina”, o espetáculo que conta a resistência do povo de Mossoró a invasão do bando de Lampião, completa 95 anos na próxima segunda-feira (13). A data marcante de 13 de junho de 1927, será contada sempre de quinta a domingo, continuamente às 21h, no adro da Capela de São Vicente, no centro da cidade.

A invasão do bando de Lampião a cidade de Mossoró completa 95 anos na próxima segunda-feira (13). A data marcante de 13 de junho de 1927, será contada nos dias 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23 e 24 de junho, continuamente às 21h, no Adro da Capela de São Vicente, bairro Centro.



Iniciativa da Prefeitura de Mossoró, neste ano o elenco terá a presença de 20 novos talentos. Oportunidade única para Luana Jales que vai participar do espetáculo pela primeira vez. “É uma oportunidade maravilhosa que surgiu, eu corri e estou aqui vivendo esse sonho maravilhoso ao lado de pessoas que eu admiro, estar com meus amigos artistas está sendo uma emoção muito grande”, comemorou.



A encenação que mostra o dia em que o bando de Lampião foi expulso da cidade terá direção de Diana Fontes. A diretora do “Chuva de Bala no País de Mossoró” enfatiza as novidades do espetáculo. “Este ano minha inspiração foi em cima de recomeçar, retomar, reconstruir. Uma reconstrução depois de uma pandemia, depois de dois anos isolados, a volta do ‘Chuva de Bala…” contando a história de uma maneira mais celebrativa, mais humanizada”, adiantou.



“Estamos prontos. A direção com muita responsabilidade, elenco muito preparado. Temos 70 artistas profissionais em cena, quem vier acompanhar nossa estreia vai se emocionar, se encantar”, disse Thiago Bento, diretor de gestão cultural.